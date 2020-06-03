「媽祖文化節」預算爭議　宜縣議會藍綠黨團較勁

▲民進黨團批議會議事組及宜蘭縣政府未將之前附帶決議「辦理媽祖文化節經費擴及相關宗教活動」列入是「硬ㄠ」。（圖／記者李清貴攝,2020.06.03)

宜蘭縣議會民進黨團與國民黨團今（3）日上午先後召開記者會，目標都是「2020媽祖文化節預算名稱」。民進黨團批議會議事組及宜蘭縣政府未將之前附帶決議「辦理媽祖文化節經費擴及相關宗教活動」列入是「硬ㄠ」；國民黨團則說，「附帶決議」只是建議，並非最終決議。縣府則強調，辦理「媽祖文化節」會將其他宗教也納入。繼昨天民進黨籍縣議員謝燦輝質疑縣府在「歲出計畫說明提要」當中僅列「媽祖文化節」，未將當時附帶決議「辦理媽祖文化節經費擴及相關宗教活動」列入，大動作怒擲預算書後，今天民進黨議會黨團成員陳俊宇、陳文昌、簡松樹等人也跳出來聲援謝燦輝，並批宜蘭縣政府不尊重議會。謝燦輝說，當時「媽祖文化節」預算在二讀會時曾列入「辦理媽祖文化節經費擴及相關宗教活動」的決議，但縣府送議會的預算書卻僅列「媽祖文化節」而未列「擴及相關宗教活動」。謝燦輝強調，議會的決議縣府不能做任何的改變。簡松樹則表示，造成這種情形到底是議會議事組的責任或縣府的責任，亦或者是議事組聽從縣府的建議，導致這些文字沒有被列入，這兩單位應該出來說明。對於民進黨議會黨團的質疑，國民黨議會黨團隨後也召開記者會，書記長李清林，黨團成員蔡文益、林義剛等人則力挺縣府。蔡文益表示，媽祖文化節預算在討論過程中，各黨議員都有提出很好的意見，當時確實有做成附帶決議一併納入其他宗教。蔡文益強調，「附帶決議」只是建議，而不是最終決議，而去年宜蘭辦理「北台灣媽祖文化節」確實為地方帶來很多效益，各方也都非常肯定，而今年納入其他宗教，黨團也表贊同。對於民進黨團的質疑，縣長林姿妙表示，議會通過的就是「媽祖文化節」，縣府會依照議會審議辦理「2020媽祖文化節」。縣府秘書長林茂盛則表示，當時議會的附帶決議並沒有提到「媽祖文化節」預算科目的修訂，縣府當然依照議會的決議來執行。至於擴及其他宗教活動，林茂盛表示，會依據議會決議一併納入。