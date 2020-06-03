賴清德參訪口罩調度幕後功臣　感謝全體防疫努力

副總統賴清德今（3）日首次參訪口罩調度幕後功臣「紡織產業綜合研究所」，他說衛福部長陳時中率領疫情指揮中心守住前線，獲得肯定，經濟部長沈榮津、王美花與紡織所一起努力支援後勤所有需要，同樣功不可沒。紡織所董事長、經濟部部長沈榮津號召動員全國防疫物資供應鏈，在工業局指揮領導下，過年期間紡織所即成立「口罩戰情室」及「口罩、防護衣檢測中心」，所內同仁快速派駐至全台口罩工廠，統籌追蹤每日產能、物流配送、國軍人力及電力資源等各項需求協調，紡織所成為經濟部整合調度的最堅強後盾。紡織所董事長、經濟部部長沈榮津號召動員全國防疫物資供應鏈，在工業局指揮領導下，過年期間紡織所即成立「口罩戰情室」及「口罩、防護衣檢測中心」，所內同仁快速派駐至全台口罩工廠，統籌追蹤每日產能、物流配送、國軍人力及電力資源等各項需求協調，紡織所成為經濟部整合調度的最堅強後盾。經濟部為確保口罩實名制及原物料穩價穩量供應，特別委請紡織所及不織布公會共同建立關鍵材料「Melt Blown熔噴不織布調度平台」，統一分配、調度上下游產能供應鏈，並包含耳掛帶、鼻樑壓條等口罩物料與配件供給，且全力協調生產鏈各環節廠商，調整設備，提升產能，務必做到業者無虞，全能生產為目標。此外，為快速提升口罩、隔離衣、防護衣等防疫物資的供應能量，須強化生產、出廠等品質與功能檢驗；紡織所為輔導業者符合國內外的標準規範，導入經濟部技術處科專計畫已建立的口罩及防護衣完善檢測實驗室與技術能量，確保國人及一線醫療防護人員安心無慮地使用100%台灣一條龍自主生產的防疫物資。