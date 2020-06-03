影／阿美花藝教室推廣花卉系列活動　挺花農渡過疫情

阿美花藝教室開課了！受新冠肺炎疫情影響，國內花卉市場蕭條，彰化縣是花卉主要產區，彰化縣政從6月起推動校園花藝美學課程，這次不僅再購買八萬份花材，每份約300元，到校園推廣花藝美學，讓花藝從小扎根，培養長遠的花卉消費力。

▲阿美花藝教室開班，老師們和縣長王惠美秀出插花絕技，一盆又一盆都有獨到品味。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.03）

今(3)日於縣府中庭舉辦「幸福花藝．美學療育」彰化花卉推廣活動會，彰化縣長王惠美及貴賓與專業花藝老師親自示範花藝教學，共同推廣縣產優質花卉，呼籲大家選購彰化在地優質切花與盆花等。

王惠美表示，彰化是與花卉最親近的城市，不僅產量是全國最多，更是全國唯一地產地銷的縣市，有外銷日本等，這次爭取中央補助挺花農度過疫情，中央補助2700萬元，縣府自籌300萬元，8車站的裝置藝術讓人驚豔極了，這份美麗還要延續到日常生活，前進校園，舉辦花藝美學課程，每分材料300元。

▲阿美花藝教室於縣府中庭舉辦「幸福花藝．美學療育」彰化花卉推廣啟動會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.03）

農委會農糧分署長楊宏瑛表示，彰化用心一次又一次為花卉行銷，員林火車站布置一度被認為「怪怪的」，也顯示出美學的重要，花卉不是會種就好，還要能適當呈現，才能妝點、紓壓生活，花藝美學要向下扎根，讓學生知道彰化是重要的花卉產地。

王惠美感謝農委會補助力挺農友，也謝謝農糧署中區分署、農改場、各農會及花卉合作社等幫忙，未來希望民眾多多選購彰化縣優質花卉品項，也歡迎各大企業大量採購，一起為彰化優質的農產品加油打氣。民眾可直接到永靖、田尾等產地採購，也可透過網路電商平臺小三美日之彰化優鮮專區選購。

臺中農改場場長紅曦指出，彰化花卉品質佳，縣府一系列推廣活更提高國內外的知名度；彰化花卉生產合作社理事主席劉福祉說，受疫情影響，縣內外銷花卉依照合約仍到今年3月才終止出口，但上半年婚喪喜慶縮小舉辦甚至停辦，對花卉市場衝擊大，農民只能調節減產因應。