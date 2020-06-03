影／86斯土有情　藝壇神仙眷侶聯袂展

86歲的唐雙鳳與同齡夫婿趙宗冠，兩人牽手超過1甲子，迄今天天都努力畫畫創作，夫妻倆應彰化縣文化局之邀，即日起到28日在彰化縣立美術館展出「86斯土有情 返鄉感恩~趙宗冠近作、唐雙鳳歷年精選邀請展」，文化局長張雀芬歡迎喜好藝術創作的朋友一同前來觀賞。

▲唐雙鳳，趙宗冠退休後更專注於藝術創作，夫妻兩人都高齡86歲，仍不間斷創作，油畫及膠彩畫作品非常豐富。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.03）

張雀芬表示，趙宗冠是縣內知名的治療不孕症權威醫師，但也非常熱愛繪畫，不但獲獎無數更多次開展。妻子唐雙鳳曾在彰化縣花壇國小、陝西國小任教，退休後更專注於藝術創作，夫妻兩人都高齡86歲，仍不間斷創作，油畫及膠彩畫作品非常豐富。

趙宗冠表示，彰化是夫妻倆的故鄉，4個小孩也都在彰化出生，對彰化有濃得化不開的情感，這次在家鄉展覽，特別以鹿港文武廟為景來創作「彰化無冬」，畫中有彰化的縣花菊花、彰化的縣樹菩提樹，春夏秋天景色都入畫，獨獨缺少冬天，因為他覺得彰化人很熱情，所以「彰化無冬」。

▲唐雙鳳的畫作則具有女性特有的溫婉氣質，細緻優雅的筆觸，將生活中的平凡事物紀錄於畫作中。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.03）

趙宗冠說，他天天都要畫畫，沒有畫畫就覺得是在「虛度人生」；唐雙鳳說，夫妻倆沒有特別的養生之道，丈夫就是打太極拳，她的運動就是去菜市場買菜，能夠天天畫畫就是人生最快樂的事了。

張雀芬指出，趙宗冠熱愛臺灣人文風情，本著關懷鄉土的精神，運用畫筆深耕人文彰化，一手行醫，一手執筆，以故鄉彰化出發，走遍台灣，以畫筆記錄下各地的美麗與感動。唐雙鳳的畫作則具有女性特有的溫婉氣質，細緻優雅的筆觸，將生活中的平凡事物紀錄於畫作中，展現出溫潤儒雅的內涵。

▲彰化是夫妻倆的故鄉，對彰化有濃得化不開的情感，特別以鹿港文武廟為景來創作「彰化無冬」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.03）

張雀芬說，本次展出的作品中，趙宗冠因熱愛台灣人文風情、關懷鄉土，一邊行醫的同時，也用畫筆記錄台灣各地的美麗與感動；唐雙鳳的畫作則以細膩優雅的筆觸，記錄生活中各種平凡事物。