吳怡農現身遊行籲「一定要投票」　與罷韓團體追念二二八

▲罷韓團體今(3)日晚舉辦追念228遊行，吸引數千名眾參加，一路高喊「6月6日，出來投票。(圖／記者張文晃攝，2020.06.03)

▲吳怡農現身罷韓遊行籲一定要投票。 (圖／記者張文晃攝，2020.06.03)

罷韓團體今(3)日晚舉辦追念228遊行，民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長吳怡農也特別南下出席罷韓團體「追念二二八遊行」，一行人從舊市議會步行到歷史博物館前，吸引數千名眾參加，一路高喊「6月6日，出來投票，堅定罷韓、非韓不投」。吳怡農也拜託高雄人禮拜六一定要出來投票，站出來才是對民主價值最基本的尊重與珍惜。罷免投票日倒數3天，罷韓團體包括Wecare高雄、公民割草行動、台灣基進，持續分進合擊，白天利用車隊在各區掃街，希望衝高投票率。今晚8點，罷韓團體在高雄舊市議會集結，高舉黃絲帶，一路走到228紀念公園對面的歷史博物館，吳怡農陪也著罷韓四君子一路挺進，吸引高雄大批的「農夫」、「農婦」相隨。吳怡農表示，高雄市民是主角，全國人民看到高雄市民而努力，他們以高雄市民為傲。吳怡農指出，一年半前，高雄市民從韓市長那聽到不一樣的想像，89萬票讓韓進入市府，今天高雄市民用同樣民主方式，跟韓說「我們失望了」，透過罷免機制，提醒所有民選民意代表，人民才是主人。罷韓團體強調，韓國瑜今年參加228追思紀念活動，將228口誤講成823，一開始還不承認講錯，後來才承認口誤致歉，完全不尊重現場受難者家屬、更不尊重高雄這座城市的歷史。今晚，我們走回這傷痛的歷史現場，緬懷用生命來守護這座城市的先烈們。