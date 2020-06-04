台南生質能源再生燃炓垃圾掩埋場火災　救火有難度

▲起火的是「RDF」，就是廢棄物衍生燃料成品，導致撲滅火勢十分困難。（圖／記者陳聖璋翻攝）

▲事故空污小組表示，該起火警不會影響市民，暫時不發佈CBS空污警報。（圖／記者陳聖璋翻攝）

台南市環保局委外處理RDF生質能源再生燃炓之垃圾掩埋場4日凌晨發生火災，消防局出動大批消防人車搶救，但火場面積超過100平方公尺，直接射水搶救有產生沼氣及回火問題；經通報環保局到場協助處理，調派怪手開挖滅火搶救，幸周圍無建物，暫無致災危險。台南市消防局119勤務中心於4日凌晨3時58分獲報，位於柳營區174線33公里處，處理RDF生質能源再生燃炓之垃圾掩埋場發生火災，現場屬於開放空間空地，周圍無建物；經了解，該掩埋場隸屬環保局委託億裕通運股份有限公司處理。消防局出動柳營、六甲等消防分隊等5車12人前往搶救，六甲車組到達現場，到場發現大門深鎖，有明火燃燒，燃燒面積經目視約100平方公尺，有空污問題；消防局立即通報環保局到場評估，是否發布空汙警報。近1小時後，業者到場，消防人員協調動用廠區挖土機協助開挖滅火；但業者指出，用水直接滅火會產生沼氣和回火問題，消防人員先行在火場周界防護未出水，並通報消防第一大隊人車前往協助，隨後開始布水線射水滅火。事故空污小組表示，因現場位處山上目前無風狀態，有少許臭味，尚不會影響市民，暫時不發佈CBS空污警報。台南市環保局局長謝世傑及副局長陳幸芬清晨6時許，親自到場指揮滅火；環保局指出，「RDF」即廢棄物衍生燃料（Refuse Derived Fuel）的簡稱，將廢棄物經破碎、風選、磁選、乾燥、造粒等處理過程，製成不同型態的衍生燃料，美國試驗及材料協會（ASTM）將 RDF分為7大類（RDF-1~RDF-7）。目前柳營六甲場址產製RDF-5（環保局委外製作），將垃圾中之可燃物經過前述處理程序，製成棒狀或塊狀的固態錠型燃料方便貯存及運輸，RDF熱值可達3000kcal/kg 以上，足以替代部分燃煤作為鍋爐主要燃料或與燃煤混燒，在節能減碳及空氣品質的雙重要求之下，不啻為一良好的環保再生燃料。該垃圾掩埋場起火的是「RDF」，就是廢棄物衍生燃料成品，導致撲滅火勢十分困難，要完全撲滅火勢需待一段時間；台南市環保局派員全程監測監控，目前尚無需發布空污警報，將待火勢完全撲滅，後續再協調該批廢棄物衍生燃料成品相關賠償等問題。