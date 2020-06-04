疫情漸緩後首波觀光盛事　在京站看見台灣脊梁之美

今年適逢2020脊梁山脈的旅遊年，交通部觀光局3日於旅遊服務中心舉辦「2020台灣金美脈－脊梁山脈攝影展」開展活動，交通部次長祁文中、交通部觀光局副局長周廷彰及各國家風景區管理處代表共同出席，這也是繼防疫踩線大會師、溫泉行銷活動後，觀光局的活動盛事。
祁文中於活動的現場，親身體驗由交通部觀光局拍攝的脊梁山脈旅遊年360度VR影片，運用智慧觀光及科技行銷領略山林之美；該影片已報名參加「2020年度第77屆威尼斯影展」VR影片獎項競賽，爭取國際能見度，提高台灣「奇、險、峻、秀」的山脈景色曝光率，透過觀影手段使更多國際旅客與影展人士得以用最直接的視覺感受，體會台灣多變地形、豐富生態及氣勢磅礡的自然景觀，形塑台灣為知名國際登山及山岳旅遊聖地，讓世界看見台灣。
台灣今年上半年在新冠疫情的衝擊下，多數民眾的工作及生活型態因而轉變，居家期間拉長；為此，交通部觀光局於今年3月至5月以Work from Home但也要Travel from Home的概念，推出「2020台灣金美脈線上攝影大賞徵件」，以徵集台灣脊梁山脈美照，透過喔熊官方IG募得之作品中，精選出32幅獲獎作品。
此次攝影展為交通部觀光局首度跨界與百貨業者京站時尚廣場聯名合作，展期系列活動包含6月4日到6月28日在台北京站時尚廣場舉辦實體攝影展活動，以旅遊結合影像的概念，將台灣山脈之美一次濃縮；6月6日喔熊組長與部落客直播開箱，6月12日至14日山脈快閃自拍賽送住宿券、6月20日喔熊粉絲同樂會，及6月21日登山運動講座，熱熱鬧鬧地為脊梁山脈旅遊年活動造勢。
交通部表示，「山脈旅遊正好符合防疫新生活的宗旨，我們主推山城小鎮、山岳旅遊，將趁著下半年疫情趨緩時力推。」此外，活動現場亦請到台灣蛙后李詹瑩與京站總經理柯愫吟和喔熊組長共同接受次長授旗，邀請民眾於8月15日一起走出戶外，登上「走路要找難路走，挑擔要揀重擔挑；為學硬漢而來，為作硬漢而去」的觀音山硬漢嶺，歡迎民眾共襄盛舉。
疫情逐漸地趨緩，交通部7月份亦將推出「安心旅遊」的方案，透過防疫旅遊新概念，結合團客、自由行、觀光遊樂園及台灣觀巴等各項優惠措施，以觀光來帶動國內經濟效益，同時台灣也有很多山城小鎮，歡迎大家一起體會台灣山城之美。
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