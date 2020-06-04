阿中部長助攻台中經濟　「十全十美澎派包」開放預購

「最強觀光大使」衛福部長陳時中日前到台中幫忙拚經濟，市長盧秀燕致贈裝滿20項在地好禮的「十全十美澎湃包」表達謝意，不少民眾紛紛來電詢問哪裡可以買到？為此，市府經濟發展局特別協調20家業者，以超值價格限量釋出30份，6月5日至8日開放預購，每人限購1份，售完為止。經發局表示，「十全十美澎派包」集結糕餅公會、好禮協會、農會等20家業者的產品，曝光後吸引許多民眾爭相詢問；為回應民眾期待，市府特別協調台中市糕餅商業同業公會，集結原由各店家獨立販售的20項在地產品，推出限量澎湃包，民眾免跑20家店親自購買，就能拿到跟部長一樣澎派的台中好禮。經發局指出，6月5日至8日開放預購，每日8時至22時30分可電洽，將有專人受理預購及通知取貨時間，可至「元明商店朝馬旗艦店」取貨。此外，經發局特別選用印有湖心亭、台中國家歌劇院、高美濕地、路思義教堂、彩虹眷村、薩克斯風、鳳梨酥等知名景點與特產的「台中意象彩繪帆布袋」，包裝20項在地好禮，讓澎湃包內外都充滿濃濃「台中味」，也更提升紀念性。經發局長張峯源表示，市府嚴選榮獲國際大獎、台中十大伴手禮的常勝軍及在地糕餅名店，品項包含太陽餅、鳳梨酥、狀元糕、金磚米、梨山茶葉、一口烏魚子、排骨酥麵隨身包、頂級藝伎咖啡、原葉茶品等，還有防疫聖品手工皂、乾洗手液，為回饋民眾熱情，以超值優惠價格販售，絕對物超所值。經發局說，其中一項由雷雕印上阿中部長肖像的煎餅詢問度相當高，但因肖像權授權，該款肖像煎餅僅能贈送阿中部長本人，不能公開對外販售，該品項將以同規格的煎餅取代，請民眾體諒。澎湃包各項產品均有在店家各自通路販售，民眾也可依個人喜好自行選購，以行動支持台中店家，後疫情時代一起為台中拚經濟。