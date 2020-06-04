台中古蹟燒毀　議員批古蹟消防演練應有SOP

消防局表示，為維護古蹟建築，針對古蹟、歷史建築外觀的火點，市府適時採高空式水霧撒水等方式，在不破壞古蹟、歷史建築主體建物原則下，進行滅火及周界防護作業。對此，各轄區分隊皆已擬定搶救計畫，製作搶救圖，每年度實施搶救演練，其中針對古蹟部分，經統計108年度至今共舉行64次演練。

文化局指出，文化局針對公有文化資產，皆依規請管理單位提送管理維護計畫，內含災害評估與預防、災害因應、緊急應變計畫等。針對規劃修繕工程的文化資產，也會擬定因應計畫、辦理消防檢討等。

昨(3)日台中刑務所官舍群一棟百年建築燒毀，台中市議會今(4)日進行警消環衛業務質詢，民進黨議員江肇國、李天生、周永鴻等詢問，市府對於古蹟跟一般火災的搶救是否有明確的做法跟相關演練？歷史建築的文資身分，僅採取一般的搶救作為，消防局沒有針對古蹟歷史建築進行實地的消防演練，難怪在大火來臨前，難以應變。江肇國表示，根據「古蹟及歷史建築消防救災處理原則」，及相關學者表示，古蹟搶救應該將水作螺旋噴霧微粒狀均勻噴出，形成「水霧」，用以阻絕氧氣，進而達到滅火的效果，倘若火勢較大，應像澆花一樣，形成「水幕」，快速滅火。現場除了救火組外，也要設置搶救組，在安全評估可行的狀況下，要即刻進場搶救文物。江肇國指出，去年台北跟桃園都有做這些演練，以昨日的火警為例，可能接獲通報的消防隊員跟指揮官，不太清楚這棟建築具有文資身分，也不太瞭解其具有歷史價值，所以沒有辦法即時啟動更好的應變措施及救護措施。這場火已經過去，消防局應該要回頭去加強與文化局的聯繫，對這些古蹟有更好的救災模式。江肇國也說，去年2019年全世界發生多起古蹟火災，包括「沖繩首里城」、「巴黎聖母院」、「山西遙古城武廟」、「白川鄉合掌村」等，台中市有這麼多文資，可惜消防局和文化局依然沒有動起來，不僅沒有依照相關規定，繪製甲、乙種搶救圖，甚至盧市長上任今，沒有進行過任何古蹟及歷史建築的實地演練，對照林佳龍時期曾在「萬和宮」、「市長官邸」、「磺溪書院」等多次進行演習，奉勸盧市府不要用火災來換取經驗，歷史建築損壞一棟就少一棟，如果再有意外，將會影響到刑務所官舍群、刑務所官舍群擴大區，法院宿舍等三大整個園區的保存價值。他強調，針對古蹟跟歷史建築應該是「預防」重於「搶救」，尤其這些老建物大都有「外有圍牆」、「巷弄狹窄」、「木造結構」等高風險、搶救不易的先天困難。文化局一定要加強巡查，並且落實古蹟的維護管理計劃，消防局也應該按期擬定古蹟歷史建築的防災演練，避免再次發生遺憾。