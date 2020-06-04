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台中古蹟燒毀　議員批古蹟消防演練應有SOP

記者柳榮俊/台中報導-2020-06-04 16:00:29
▲百年建築燒毀，議員質疑消防局對於古蹟跟一般火災的搶救是否有明確的做法跟相關演練。(圖／柳榮俊翻攝2020.6.4)
昨(3)日台中刑務所官舍群一棟百年建築燒毀，台中市議會今(4)日進行警消環衛業務質詢，民進黨議員江肇國、李天生、周永鴻等詢問，市府對於古蹟跟一般火災的搶救是否有明確的做法跟相關演練？歷史建築的文資身分，僅採取一般的搶救作為，消防局沒有針對古蹟歷史建築進行實地的消防演練，難怪在大火來臨前，難以應變。

江肇國表示，根據「古蹟及歷史建築消防救災處理原則」，及相關學者表示，古蹟搶救應該將水作螺旋噴霧微粒狀均勻噴出，形成「水霧」，用以阻絕氧氣，進而達到滅火的效果，倘若火勢較大，應像澆花一樣，形成「水幕」，快速滅火。現場除了救火組外，也要設置搶救組，在安全評估可行的狀況下，要即刻進場搶救文物。

江肇國指出，去年台北跟桃園都有做這些演練，以昨日的火警為例，可能接獲通報的消防隊員跟指揮官，不太清楚這棟建築具有文資身分，也不太瞭解其具有歷史價值，所以沒有辦法即時啟動更好的應變措施及救護措施。這場火已經過去，消防局應該要回頭去加強與文化局的聯繫，對這些古蹟有更好的救災模式。

江肇國也說，去年2019年全世界發生多起古蹟火災，包括「沖繩首里城」、「巴黎聖母院」、「山西遙古城武廟」、「白川鄉合掌村」等，台中市有這麼多文資，可惜消防局和文化局依然沒有動起來，不僅沒有依照相關規定，繪製甲、乙種搶救圖，甚至盧市長上任今，沒有進行過任何古蹟及歷史建築的實地演練，對照林佳龍時期曾在「萬和宮」、「市長官邸」、「磺溪書院」等多次進行演習，奉勸盧市府不要用火災來換取經驗，歷史建築損壞一棟就少一棟，如果再有意外，將會影響到刑務所官舍群、刑務所官舍群擴大區，法院宿舍等三大整個園區的保存價值。

他強調，針對古蹟跟歷史建築應該是「預防」重於「搶救」，尤其這些老建物大都有「外有圍牆」、「巷弄狹窄」、「木造結構」等高風險、搶救不易的先天困難。文化局一定要加強巡查，並且落實古蹟的維護管理計劃，消防局也應該按期擬定古蹟歷史建築的防災演練，避免再次發生遺憾。

消防局表示，為維護古蹟建築，針對古蹟、歷史建築外觀的火點，市府適時採高空式水霧撒水等方式，在不破壞古蹟、歷史建築主體建物原則下，進行滅火及周界防護作業。對此，各轄區分隊皆已擬定搶救計畫，製作搶救圖，每年度實施搶救演練，其中針對古蹟部分，經統計108年度至今共舉行64次演練。

文化局指出，文化局針對公有文化資產，皆依規請管理單位提送管理維護計畫，內含災害評估與預防、災害因應、緊急應變計畫等。針對規劃修繕工程的文化資產，也會擬定因應計畫、辦理消防檢討等。

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