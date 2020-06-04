影／南瑤宮3款限量祈福修正帶　祝考生金榜題名

▲到南瑤宮參拜媽祖祈求考試順利的考生，還可以參加打卡添好運，好禮 2 選 1 活動。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.04）

▲林世賢贈送媽祖造型祈福修正帶給考生，希望媽祖保佑莘莘學子金榜題名。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.04）

考季來臨，南瑤宮與順德工業合作，推出金榜題名、銀在考試、絕對合格3款限量版文創祈福修正帶及千里眼、順風耳圖案明信片，贈送給考生們，南瑤宮管理人、彰化市長林世賢今（4）日表示，希望透過媽祖庇蔭，保佑所有考生，平安順心，金榜題名。凡參加國考、學測、指考、證照等各種考試的考生，明（5）日起到南瑤宮參拜媽祖祈求考試順利，可以參加打卡添好運，好禮 2 選 1 活動，選擇在個人臉書打卡「彰化南瑤宮」+ 貼文＃順德工業，可獲贈潮流款絕對合格修正帶及千里眼、順風耳明信片乙組；分享活動影片 + 貼文標籤 ＃彰化南瑤宮 ＃順德工業，可獲贈經典款金榜題名或銀在考試修正帶及千里眼、順風耳明信片乙組，3款俢正帶數量有限送完為止。林世賢指出，各項考試接連舉行，希望透過媽祖慈悲的宗教力量結合文創商品，藉由順德工業製作的媽祖造型限量版祈福修正帶，讓進入考場應試的考生，心情平靜，保佑所有考生心想事成金榜題名；南瑤宮彰化媽為全台組織最大的媽祖廟，信徒來自各地，十會媽遍布中部，神威遠播，庇蔭莘莘學子。順德工業副總經理陳朝明表示，這次文創商品提供經典款金榜題名、銀在考試 600個，潮流款絕對合格1500 個，若考生反應熱烈，也不排除加碼，同款商品明（5）日也將在順德工業大門口旁文具小舖(販賣機)，同步開賣，售完為止。他說，潮流款「I PULO 雙主修修正帶」獲得國際間具有指標性與前瞻性的德國 IF 設計大獎肯定，修正帶與橡皮擦結合，讓莘莘學子們在使用上更為方便。