肇事逃逸不理苦主攔車敲窗　稱「以為是賣玉蘭花的！」

劉姓男子駕駛白色自小客車在台中市黎明路跨越雙黃線違規迴轉，致後方陳姓女子駕駛的自小客貨車閃避不及碰撞，陳女追至下個路口停紅綠燈時下車敲對方車窗，對方仍逕自駛離。警方通知劉男到案說明，劉男竟辯稱不知發生車禍，有人敲車窗時，他「以為是賣玉蘭花的」。臺中市第四分局交通分隊警員籃國軒日前中午接報前往黎明路960號前處理事故，籃員抵達現場只見一輛自小客貨車，陳姓女駕駛表示肇事車輛碰撞後，對方不理會其追逐、敲打車窗示意，仍逕自駛離。籃員隨即調閱附近路口監視器畫面進行追查。經調查，劉男白色自小客車於事故地點跨越雙黃線違規迴轉，陳女駕駛之自小客貨車於後方閃避不及與白色自小客車碰撞。碰撞後只見白色自小客車後保桿已掉落卻未停車、直接駛往前方黎明路與永春東路口停等紅燈；此時陳女於事故地點下車狂奔五十多公尺至路口、趁白色自小客車停等時用手敲打車門示意駕駛停車，惟白色自小客車駕駛無視陳女已冒險追逐至路口中央，仍逕自逃逸。藍員通知劉姓駕駛(50年次、男)到案說明。劉男到案後辯稱不知道有與車輛發生碰撞事故，且於路口停等紅燈時，有見一女子敲打車窗，但以為「是賣玉蘭花的」所以沒有理會。由於白色自小客車車損非屬輕微、且陳女示意停車動作明確，警方判斷劉男不可能不知情，所言顯為卸責之詞；警方於調查後依道路交通管理處罰條例掣單舉發。