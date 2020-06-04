台中忘憂谷四季皆美　帶您感受悠然意境

台中忘憂谷自行車道全長12.6公里，包括2公里長、視野較高的堤頂自行車道，另有通往花博外埔園區、麗寶樂園的六分路支線，長5.6公里，非常適合單車族安排一趟台中小旅行，中市府觀光旅遊局規劃「忘憂谷自行車二日遊程」，串連周邊景點一次徜徉在鄉間小道，感受曠野的自然與舒爽。





遊程起點從中社觀光花市開始，每到花季時期便吸引許多遊客前往賞花，六月正適逢向日葵、鼠尾草、黃波斯菊、玫瑰、荷花等盛開的季節，宛如蜂蝶置身花花世界，此外也有多個藝術裝置營造浪漫氛圍，非常適合和家人或是好友們出門一同走走享受夏日愜意時分。中午用餐則推薦后里傳統美食如豬血湯、炸粿、米糕、糕餅、肉圓等值得細細品嚐的在地好味道。





此外，后里為全球知名薩克斯風製造重地，可前往張連昌薩克斯風博物館欣賞在地精湛工藝與豐富收藏，陶冶知性；繼續前往小有名氣的夢幻「龍貓隧道」來張網美照，別忘了順手帶走垃圾，不要辜負地主開放私有地的美意。





最具話題性的「忘憂谷路線」，忘憂谷四季皆美，隨著季節更迭，變化多端的景緻宛如一幅大自然獨有的夢幻畫布，近幾年吸引不少遊客朝聖吹風賞景。不妨趁著天晴時踩點，騎乘田間小徑吹著涼風，迎向陣陣撲鼻而來的稻香，欣賞塊狀稻田彷彿是趣味巧拼，每個角落取景彷彿一幅油畫美得令人讚嘆，傍晚時於自行車道上還可欣賞一覽無遺的夕陽，觸目所及，金光灑落在塊塊錯落有致的稻田拼而成夏綠地，感受大自然療癒身心的悠然意境。





晚上可落腳知名複合型遊樂園-麗寶樂園度假區住宿，園區裡有水陸雙樂園、密室逃脫旗艦館、120米高天空之夢摩天輪、OUTLET MALL、國際級賽車場等，還有近千坪綠地廣場，開闊舒適，可盡情自在遊玩。





隔日結束麗寶樂園遊玩行程後，不妨安排騎乘甲后線自行車道，甲后線主線長16.97公里，沿著132市道騎行，一路騎向大甲站;若對鐵道有興趣，可前往位於外埔水流東桐花步道旁的高鐵觀景台，此處為距離高鐵全線最近的觀景台，對照設置的時刻表可拍攝疾駛而過的列車。



