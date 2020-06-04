第四河川局攜手檢調廉　疏濬透明又安全

▲第四河川局攜手檢調廉疏濬。（圖／第四河川局提供）

水利署第四河川局為協助穩定砂石供應並兼顧河防安全，持續於濁水溪辦理疏濬，並於今(4)日上午假彰化縣二水鄉公所辦理109年「河川疏濬作業暨廉能透明說明會」，由四河局局長李友平主持。說明會中並邀請水利署主任秘書黃宏莆、彰化地檢署檢察長徐錫祥、雲林地檢署檢察長洪家原、廉政署中調組、調查局彰化縣調站、雲林縣調站、轄區警察局、雲林、彰化、南投與嘉義縣政府、與鄰近各鄉鎮公所、砂石商業同業公會代表及地方民眾約120人與會，期能機先遏止不法情事，達到疏濬業務透明無弊端的成效。自95年起，四河局即以「採售分離」方式辦理疏濬，近年來更將科技工具導入，讓疏濬情形即時公開，並採單一處入口、設置地磅管制站，砂石車進出均須過磅、保全人員24小時監視，且不定期用無人機空拍比對疏濬工區及定期辦理測量，並與地檢署成立廉政平台，透過建置健全的疏濬制度、科技監控與引入檢、警、調、廉與公民團體共同監督，防止疏濬弊端發生。濁水溪流域長186公里是全台最長河川，濁水溪的土石也是營建工程中重要骨材，109年度四河局從南投廬山開始到下游出海口共計施作11件疏濬工程，南投縣政府也向四河局申請施作8件，至5月底已完成逾700萬噸，達到年度目標量之67％，預計可提前完成並超越目標量。此外，為減緩疏濬對鄰近社區環境及交通影響，四河局與南投縣政府在濁水溪與陳有蘭溪施設近60公里的疏濬運輸便道，將砂石車引導至河床運輸便道，避免行駛至沿線人口集中區域，且砂石車出場均需蓋網避免灰塵。洪檢察長表示，台灣河川的疏濬工作必要且與產業息息相關，尤其濁水溪的砂石是供應建築業界的重要來源，因此管理的工作要透明精進，包含採售分離與科技智慧監控，能適時的召開疏濬作業暨廉能透明說明會，將疏濬執行的內容向民眾介紹。徐檢察長則以「順時鐘與自然共存」為題，對與會民眾做廉政宣導，強調河川強化管理是為了防範違反遊戲規則的人，且早期疏濬制因各執行機關權宜措施，是需要檢討精進；另列舉5項案例說明疏濬弊端涉及的法律條文，包含竊盜、貪汙治罪條例、偽造文書與廢棄物清理法等，以及刑法38條之1「沒收」新制放寬追回犯罪者不法財產的範圍，足以使犯罪者得不償失；另期勉公務員「潔身自愛，做子女的榜樣」、業者「賺合法乾淨的錢，心安理得」。