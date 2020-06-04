雲警查獲大量改造槍械　顏旺盛：持槍重刑從源頭斷根

雲林縣警察局刑警大隊日前接獲情資指楊姓兄弟檔擁槍販毒，即會同雲林憲兵隊，報請雲林地檢署檢察官林柏宇指揮偵辦，持搜索票在斗六市查獲楊嫌持有第一、二級海洛因、改造手槍、霰彈、彈匣等，楊姓兄弟檔因槍毒案同時落網，全案正由檢警積極偵辦中。
雲林縣警察局指出，該局刑警大隊日前接獲情資指稱，轄內有兄弟檔涉嫌販賣毒品，並擁槍自重，經會同憲兵指揮部雲林憲兵隊，報請臺灣雲林地檢署檢察官林柏宇指揮偵辦，認蒐證時機成熟於日前持臺灣雲林地方法院核發之搜索票，在雲林縣斗六市查獲楊嫌持有第一、二級海洛因、安非他命、分裝袋及電子磅秤等違禁物。
刑警大隊復於楊嫌胞兄住處起獲改造手槍7枝（仿JP-915金牛座6枝、仿92手槍1支）、90子彈78顆、霰彈48顆、滑套1個、彈匣8個及行動電話1支。楊姓兄弟檔因槍毒案同時落網，帶案偵辦。
楊姓犯罪嫌疑人扣案改造手槍，初步查證槍枝來源係從網路社群購入操作槍，再從其他管道購入槍管，自行組裝成具有殺傷力之非法槍枝。此種犯罪模式，正是此次修正槍砲彈藥刀械管制條例所要遏止之犯罪標的。而楊嫌無端持有大批槍彈，動機可疑，警方亦將持續溯源偵辦。
今年5月22日立法院三讀通過，修正「槍砲彈藥刀械管制條例」，「槍砲」定義增加「制式或非制式」文字，爾後持有、寄藏或意圖販賣而陳列各式槍械，刑度提高為5年以上有期徒刑；另「模擬槍」定義放寬納管「操作槍」，持有、販售等行為皆會加重罰鍰。
依據警政署統計，近年來刑事案件中，嫌犯所持用的槍械，改造手槍佔89％；在槍擊致死部分，改造手槍佔87％。如今立法院已修正相關條文，從嚴管制非法槍械來源，並即將公告施行。
局長顏旺盛表示，將全力配合政府政策，從「源頭斷根」、「加重刑罰」雙管齊下；強力掃蕩非法槍械，不讓改造槍枝成為治安亂源，也呼籲持有模擬槍民眾在法律公告生效起6個月內，屆時依法向所在地或戶籍地警察局（分局）申請報備查驗發照或自願銷毀，以免觸法。
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