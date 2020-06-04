影／永工工科技藝競賽勇奪八獎　永靖公學校宿舍成果展

▲永靖高工室內空間設計科在永靖公學校宿舍辦理學生作品成果展，今年成果展主題「好事好室：一起做好室」，得獎作品放在永靖公學校展示。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.04）

國立永靖高工室內空間設計科今（4）日在永靖公學校宿舍辦理學生作品成果展，今年主題「好事好室」，校長許榮添說，永靖鄉公所提供公學校宿舍古樸典雅的展覽空間，讓社區民眾看到室設科全體師生的努力和創意。

▲邱泰沅同學獲得室內空間設計職種金手獎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.04）

永靖高工借用永靖公學校舉辦室內空間設計科學生作品成果展，今年主題「好事好室」，高一學生使用色鉛筆創作，高二學生手做木櫃，高三應屆畢業生的創作技巧較純熟，分別以「歡營」、「J－O－Y」、「永續」、「台灣話」為表現主題，永靖高工同時為全國工科技藝競賽得獎學生舉辦作品展，分享喜悅。

▲永靖鄉公所提供公學校宿舍古樸典雅的展覽空間，讓社區民眾看到室設科全體師生的努力和創意。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.04）

科主任王婉柔表示，臺中市大雅區八十一木工場陳騰義師傅擔任業師協同教學，帶領學校老師和學生製作許多精緻耐用的木工作品，因學校協助永靖國中的國中技藝班課程，也藉此次成果展的機會，邀請永靖國中師生一同觀展，讓國中生先行了解室內空間設計科的學習內容，產生興趣後，未來就讀時能更快熟悉。

邱泰沅同學獲得室內空間設計職種金手獎，邱泰沅他和3名弟弟和妹妹由祖父母隔代教養，邱泰沅下課時間在學校員生社工讀，志願吃苦當競賽選手；許明愷在工科賽獲得應用設計職種優勝，他以療育系的杯墊座得到優勝。許明愷說，上班族壓力大，喝不完的水倒入療育杯墊座貯水瓶，轉化為補充盆栽的用水。

室設科二年級學生鄭勤平、吳畯弦得到2019台灣國際創新發明暨設計競賽銅牌，學生林俊甫獲2019神話．童話香港台灣學生繪畫比賽佳作，學生林家綺得到2019新潮客第一屆桃園客家時尚設計獎第三名，作品也在永靖公學校展至6月11日。

永靖鄉長詹木根欣見鄉內能有藝文活動展演，豐富鄉民精神生活，活化歷史空間。高三學生以永靖火車站作為專題製作主題，展現鄉土關懷，培養人文思維，讓設計美感融入在地生活。