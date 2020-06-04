金門牛隻保價收購　搶救低迷牛肉市場

▲金門縣政府與地區食品加工業者透過保價收購，搶救低迷的牛肉市場。(圖/記者蔡若喬攝)

▲良金牧場總經理薛承琛說，政府此次保價收購雖投入了70萬元，卻可以獲得700萬的經濟效益。(圖/記者蔡若喬攝)

為紓解金門地區養牛戶受牛隻禁止外銷所導致的市價低迷，金門畜試所攜手地區食品加工業者推出「牛隻產銷調節加工計畫」與保價收購，並於今(4)日舉行簽約儀式，首批以每公斤70元價格保價收購牛隻共計有100頭，預計所產出的2千5百公斤牛肉將加工製成外銷商品，增加商品價值，同時挽回養牛戶的信心。金門縣政府為輔導地區養牛產業，辦理「輔導牛隻屠宰申請補助作業要點」迄今已4年，惟因無法有效提升擴大地區市場生鮮牛肉需求、牛隻屠宰更替速度緩慢，加上今年受到疫情影響，消費市場需求大縮水，導致地區牛價處於偏低狀態，甚至有養牛戶以每公斤40元價格整場拋售。畜試所所長許一傑表示，為協助地區畜牧產業挺過難關，金門縣政府研擬輔導地區產業經營產銷之「牛隻產銷調節加工計畫」，是透過牛隻保價收購，並將生鮮牛肉加工成為可銷台且極具市場競爭力優質產品，以突破銷台限制，並增加牛肉產品附加價值。該計畫經開放地區食品加工業者登記，最終僅有良金實業有限公司1家登記，另欲參與計畫之申請保價養牛戶踴躍眾多，於5月20日起進行計畫執行，加工業者以經營數年的牛肉乾、牛肉調理包等酒糟牛肉加工專業技術，為農民的牛隻轉化為各式具備成熟市場需求的商品，進而達到產銷平衡，提升養牛戶永續經營養牛產業的熱忱與意願。良金牧場總經理薛承琛今天在簽約儀式上表示，這次保價收購政府雖投入了70萬元，但卻可以獲得700萬的經濟效益，進而讓地區養牛人原本因恐慌而拋售牛隻心態，轉變成觀望且惜售並重拾信心。薛承琛說，公司參與本次計畫任重道遠，身為金門酒糟牛養殖創始者，義不容辭與政府攜手成為養牛戶最堅強的後盾，利用自身肉品加工專業，讓金門酒糟牛走出金門，突破區域限制，進入市場及通路。