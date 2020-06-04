金門縣政府推安心就醫　赴台看診補助住宿費

金門縣長楊鎮浯一直以來都很關心鄉親赴台就醫所承擔的生理、心理及經濟負擔，縣府今天宣布，從即日起補助因罹患先天性罕見疾病、重大傷病或嚴重傷病之病患及其隨行陪同者，赴台就醫的住宿費用補助。金門縣政府表示，有鑑於縣民轉診赴台就醫除須負擔交通、醫療費用外，病患或陪同就醫照顧之家屬，在轉診就醫之醫療院所周遭，倘無親友可借宿，則需額外支出住宿費用，造成沈重的負擔，108年10月責成衛生局規畫補助，又金門縣議會於第七屆第5、6次臨時會全體議員提案建請推動此案，並於第七屆第3次定期會獲得議會對住宿費用補助追加預算的認同與支持，此案在府會共同努力下完成補助方案，自109年6月1日起實施。金門縣赴臺就醫病患及陪同者住宿費用補助，補助對象為設籍金門縣，且有符合下列條件之一者，包括因罹患先天性罕見疾病、重大傷病或嚴重傷病至本縣醫院或各鄉(鎮)衛生所就醫，經該單位評估需轉診至臺灣本島就醫之病患及其隨行陪同者。或是已通報本縣發展遲緩兒童早期療育通報及轉介中心之(疑似)發展遲緩或身心障礙兒童（含暫緩入學兒童），因本縣無法提供療育措施，至本縣醫療院所就醫，經評估需轉診至臺灣本島療育或檢測之早療個案及其隨行陪同者。符合補助之對象，於就醫期間(含前後各一日)入住合法旅宿事實者，依就醫者之福利身分別補助住宿費用，列冊之低收入戶每日最高補助新臺幣1200元，本縣列冊之中低收入戶每日最高補助新臺幣800元，一般戶每日最高補助新臺幣500元。實際住宿費用如未達補助金額，以實際住宿費用覈實補助。補助以一房為限，每趟次以5日為上限，一年以6次為限(累計次數以申請所屬年度為準)，但持有重大傷病卡、早療個案、低收入戶、中低收入戶者，補助次數得增至12次。另外，為降低本縣轉診鄉親經濟負擔，本縣已完成與臺灣端轉診接收醫院鄰近之13間住宿業者完成簽訂住宿優惠合約，提供鄉親優惠住宿價格，相關資訊可至衛生局[制度性轉診平台]查詢。對於本項補助如有疑問可逕至金門縣衛生局網站查詢；或致電本案承辦人(082)-337521張小姐詢問。