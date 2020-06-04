協助創世照顧植物人　公益開唱21日登場

為協助創世基金會照顧植物人，「愛心公益歌后」陳鳳琴連續第五年號召同好舉辦公益音樂會，今年「鳳語琴心公益音樂會」將於本（6）月21日上午11點30分在宜蘭員山鄉樂山莊園幸福大廚房登場，門票限量300張，所得將全數捐給創世基金會作為植物人照護所需的尿布、奶粉費用。陳鳳琴是事業有成宜蘭人，除了擅長歌唱之外，也非常熱心公益，五年前開始與創世基金會接觸，從此每年都以「音樂會」方式協助募款。今年因受到疫情影響，公益捐款遽減，陳鳳琴發揮個人號召力，邀集國際傑人會中華民國總會、台北市國際傑人會及台灣全球消費者權益保護協會、藍天志工宜蘭縣支團等單位共同舉辦「鳳語琴心公益音樂會」，今（4）日上午並舉行記者會對外宣布音樂會相關訊息。陳鳳琴表示，雖然在疫情影響下，百業待興，但一聽到要做公益幫助植物人，身邊的朋友一個一個都站出來力挺，因為他們知道，對創世所安養的植物人來說，每天的尿布奶粉錢，金額雖然不大，卻是想省也省不下來的費用。因此，透過抛磚引玉的方式，號召民眾以細水長流的方式長期來幫助植物人。宜蘭市長江聰淵、員山鄉長張宜樺夫人黃雯如都出席今天的記者會，江聰淵更當場認購50張音樂會門票。「鳳語琴心公益音樂會」將於6月21日上午11點30分，在樂山莊園幸福大廚房登場，當天將由鳳琴領軍緊身衣男孩、Ray陽光小男孩、太魯閣勇士姚宇謙Lowking和小調歌后黃金蓮，帶來精彩的舞台演出，現場也結合咖啡、輕食、精緻餐點等，門票每張1000元，限量300張，所得將全數捐創世基金會植物人照護所需尿布奶粉費用，有意共襄盛舉的民眾可以電洽03-9533-468詢問。