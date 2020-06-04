影／貼心創新服務　王惠美啟動彰稅地政視訊通聯合服務

辦理稅務申請再也不必舟車勞頓！彰化縣地方稅務局今（4）日舉辦「彰稅地政視訊通聯合服務」啟動會，彰化縣長王惠美啟動彰稅地政視訊聯合服務，視訊聯合服務提供全國財產、綜合所得資料、房屋稅籍及繳稅證明等20項稅務服務。

▲縣府的貼心措施讓地政業務的流程更加便利，尤其對偏遠地區的民眾有很大的幫助。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.04）

王惠美表示，將稅務視訊服務據點延伸至縣內八大地政機關，未來彰化鄉親只要有稅務業務需求，除了到26鄉鎮市公所外，也可至彰化、和美、鹿港、員林、溪湖、田中、北斗及二林等八所地政事務所辦理稅務業務，讓民眾不必奔波，用視訊就可辦理20項稅務服務。

▲彰稅地政視訊通聯合服務，將稅務視訊服務據點延伸至縣內八大地政機關。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.04）

王惠美指出，「稅務服務在厝邊，多用網路少跑馬路」，視訊聯合服務提供全國財產、綜合所得資料、房屋稅籍及繳稅證明等20項稅務服務，民眾至鄉鎮市公所、地政事務所透過視訊與稅務局連線，由稅務局確認身分資料後，所需的稅務資料直接傳至地政機關，民眾就可立即取得資料，不用再跑到地政單位，快速又方便。

王惠美說，彰化縣累計視訊服務案件已超過10萬件，單是108年就約有3萬件，現在民眾自行辦理不動產登記的比率越來越高，卻常常因不熟悉稅務與地政業務往返奔波，視訊聯合服務可提供稅務及地政諮詢，就地解決民眾問題，提供即時的服務。

彰化縣地政士公會理事長邱銀堆表示，縣府的貼心措施讓地政業務的流程更加便利，尤其對偏遠地區的民眾有很大的幫助，彰化縣地方稅務局長陳燕慧指出，望透過跨機關合作，提供更便捷服務，讓彰化更幸福、更美好。民眾如有相關問題，可撥該局免費電話:0800-476969洽詢。