疫情趨緩　宜縣放寬多項管制

因應國內疫情平穩，宜蘭縣長林姿妙今(4)日宣布，6月7日起將適度放寬縣府所轄館舍、便民服務防疫規範，6月8日起也將恢復縣內125個社區照顧關懷據點及長青食定點共餐，讓民眾逐步回到正常的生活作息。
縣府表示，隨著疫情趨緩，除恢復前述125據點的共餐服務外，6月7日起將陸續放寬生活防疫規範，包含：取消進出縣府機關建物量測體溫措施，各出入口管制也將解除，回歸各局處自行辦理門禁登錄或訪客登記；學校畢業典禮、畢業旅行及校外教學將開放舉行；圖書館、藝文活動場所、社區關懷據點及育兒親子館將恢復各項服務、課程及活動。另外，若能確實保持安全社交距離、戴口罩或在增設隔板區隔(三項至少符合一項)的前提下，藝文、餐飲及休閒活動可以不受室內100人、室外500人的限制。
不過縣府重申，防疫規範雖適時放寬，卻不能輕忽鬆懈。用餐時每桌至多8人，並應採取下列至少1項措施：梅花座、個人餐、公筷母匙、專人分菜或餐點加蓋，且室內保持1.5公尺、室外1公尺之社交距離。各機關單位人員接觸第一線民眾仍應配戴口罩，並於出入口及場所內提供乾（濕）洗手用品或設備，採取實名制及環境清消。而民眾搭乘大眾運輸工具，也需持續體溫監測及戴口罩，勤洗手落實安全管理。另外，考量整體口罩需求大致符合需求，6月7日起衛生所假日將停止販售口罩，將能量持續投入在他項防疫工作。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。