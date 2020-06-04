影／花卉外銷受挫　阿美花藝教室教你買花、插花

▲疫情止不住，花卉產業也受到衝擊，彰化縣長王惠美至彰化縣花卉批發市場關心拍賣狀況，希望大家多多再採購花卉，力挺花農。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.04）

新冠肺炎疫情席捲全球，全球經濟受影響，造成國內花卉外銷受挫，花卉價格重創五成以上，為協助花農度過疫情，彰化縣長王惠美大力行銷彰化花卉，今（4）日下午至彰化縣花卉批發市場關心拍賣狀況，王惠美希望大家多多再採購花卉，力挺花農。

▲彰化縣長王惠美至彰化縣花卉批發市場關心拍賣狀況。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.04）

彰化縣政府繼5月間舉辦8處火車站設花卉裝置藝術、6月起辦理8萬學生校園花卉教育之後，帶動產地花卉買氣，平均花價已經明顯上升，彰化縣花卉生產合作社總經理高銘指出，縣長王惠美向農糧署爭取很多經費辦理花卉相關活動，合作社得以從上禮拜開始準備花材給各國中小，花卉產業需要大家的幫助，才能將花卉產業提升，照顧花農生計。

王惠美表示，特別是花卉生產合作社公開透明化的拍賣，得以確保花價，疫情期間很多花卉無法外銷，縣府向中央爭取約3000萬元，5月間在縣內8個火車站花卉裝置藝術，乘客為之驚艷，6月起提供每份300元的花材給8萬個中小學生，讓花的美學向下扎根，且同學能了解在地花卉產業。

田尾花卉合作社理事主席劉福祉表示，疫情從2月份開始花價一直很低，所幸3~5月是母親節康乃馨檔期，在王縣長幫忙促銷下價格有抬升；感謝縣府以及中央農政單位的幫助，辦理花卉相關活動，期望能夠繼續辦理，替在地花農增加收益。

田尾鄉鄉長林守政表示，在疫情期間，感謝王縣長幫忙促銷花卉，尤其是將花材包推廣到學校甚至家庭，讓花農收益增加不少。

王惠美說，彰化縣是全國最大花卉生產地，其中田尾鄉、永靖鄉、溪州鄉及北斗鎮更是首要花卉種植鄉鎮，花農栽培技術純熟，花型花色眾多、貨源穩定、質量佳，是國人選購花卉首選。

▲彰化縣花卉批發市場以公開、公平、公正的交易制度，保障供銷雙方權益。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.04）

王惠美強調，彰化縣花卉批發市場，也是全國數一數二的花市，現場採用電腦鐘拍賣交易，以公開、公平、公正的交易制度，保障供銷雙方權益。