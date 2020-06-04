把博物館搬進學校　十三行教師研習營招生中

新北市立十三行博物館將於7月17日舉辦「教師研習營暨教師咖啡館」，即日起至6月24日開放線上報名（https://reurl.cc/O1D7Ov），全程免費，且參與研習者可獲得環境教育時數7小時；歡迎全國公私立小學教師、行政人員踴躍參與！十三行博物館長陳春蘭表示，十三行博物館自107年推出「考古旅行箱」行動教具，廣受各級學校師生好評，今年將於9月推出全新內容，包含考古工具、仿製遺物，及迷你發掘場景；透過行動教具箱的出借，將博物館與考古現場帶進教室，一起加入考古推廣教育行列。本次教師研習活動除史前文化介紹、博物館展覽解說、國定十三行考古遺址踏查外，更首次推出「教師咖啡館」活動，不僅向教師們介紹考古旅行箱的使用方式，更透過講師和參與者間的相互腦力激盪，提出對於教案、教材的想法，讓考古行動教育在校園裡發揮最佳效益。此外，十三行博物館亦提供「行動博物館」服務，以史前文化、原住民族音樂、體質人類學、水下考古為主題，透過仿製陶罐破片拼圖、人骨模型、原住民樂器、VR虛擬實境設備等，以多元形式呈現考古學、民族學知識，一窺臺灣南島語族從史前到近代的生活面貌。陳春蘭說，十三行博物館提供多元教學資源，包括線上的「數位博物館」及實體的行動教具，積極推廣公眾考古；期許透過研習營促進博物館與各級學校的交流，鼓勵老師們利用博物館的行動服務資源，把博物館搬回教室裡，更多資訊請至十三行的官網或粉絲專頁查詢。