罷韓團體辦「六四撐香港」遊行　百顆天燈升空祈福

▲罷韓四君子放天燈上許願，希望高雄跟香港都能自由。(圖／截自Ｗecare高雄臉書)

▲罷韓四君子引領支持者走向罷韓最後一哩路遊行。(圖／Ｗecare高雄提供)

決戰黃金週罷韓大遊行第六場遊行，今(4)日晚間在中山大學隧道口前出發，罷韓四君子也發表「KH撐HK宣言」，與現場民眾吶喊高雄撐香港，並升起百顆天燈，為高雄、香港民主祈福。Wecare高雄指出，今晚除了邀請大家一起勇敢走，步行到鐵道文化園區，也特別升起上百顆民主祈福天燈，一同追念六四、為香港祈福、更為高雄加油。罷韓團體今晚由中山大學隧道前出發，一路遊行到鐵道園區，遊行隊伍綿延百餘公尺，一路上不斷獲得民眾、居民熱烈迴響，還有多位雄女學生專程到場相挺，最後齊聚鐵道園區施放天燈，祈望六月六日光復高雄。罷韓團體疾呼，高雄人要站出來！為31年前中國天安門上死傷的民主投一票、為已經在昏迷、即將死去的香港民主投一票，為台灣世世代代爭取做自己主人而流過的血投一票，為下一代台灣人無懼、無畏的民主信心投一票。一票都不能少，每一票都是關鍵，高雄人，6月6日星期六，出門投罷免票。不過，晚間在中山大學進行專題演講的行政院長陳其邁，因慮及公職身分並未參加，針對六四事件，他認為六四事件所爭取的民主自由價值，是普世價值，他自學生時代就信仰這樣的價值，也全力支持。陳其邁指出，今天的重點還是放在演講裡面，只是碰巧今天他們在那裡有辦活動；他也認為，6月6日將決定高雄未來，是高雄人的事，政黨不要民眾投票，卻發動監票實在是「不可思議」。