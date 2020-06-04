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快訊／勇警李承翰父親今晚病逝於嘉義聖瑪爾定醫院

記者陳惲朋／嘉義報導-2020-06-04 23:31:19
▲鐵路警察李承翰父親(中)因病去逝，享壽70歲。(圖／NOWNEWS資料相片)
因公殉職的鐵路警察李承翰父親，因對兒子慘死，一審法官卻判兇嫌無罪，案雖已上訴二審，但因心情積鬰致胃出血，下午緊急送到嘉義市的聖瑪爾定醫院，今(4)晚不治去逝，享壽70歲。

勇警李承翰父親對兒子遭兇嫌竹刺死，一直耿耿不能釋懷，又因一審的嘉義地院法官判兇嫌無罪；李父指控法官是恐龍法官，心情更是悲憤而鬱鬱寡歡，今天晚間因胃出血不幸在嘉義市聖馬爾定醫院病逝。

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