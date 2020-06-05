等不到殺兒兇嫌定罪日　勇警李承翰父親胃出血過多辭世

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4月30日一審的嘉義地方法院法官，因法令律定而將刺死鐵路勇警李承翰的鄭姓嫌犯，以患有「思覺失調症」判決無罪；平日寡言的李警父親李增文，在判決當日到場聆判後氣憤、搖頭，連連直呼「太離譜！」。案雖快速上訴二審的台南高分院，但面對獨子慘死，李增文先生等不到殺子兇嫌定罪日，不堪長期積鬱憂傷，昨(4)日白天吐血不止，晚間慨然辭世！生活簡樸、個性忠厚，年近70的李增文，去(108)年7月面對獨子李承翰執行公務時遭刺死訊時值總統大選前哨，雖有來全國上下與各方的送暖，仍無法撫慰其喪子之痛，原有胃出血的宿疾，病情是更加嚴重。今年4月30日殺子兇嫌一審宣判，李增文先文在太太的陪同，親自到法院聆判，面對嘉義地院法官因為法律條文，而以兇嫌患有「思覺失調症」獲判「無罪」，平日寡言不語的李增文不斷搖頭，指法官是恐龍，且連連直呼「太離譜！」。對一審的無罪判決，引起全國各界的輿論撻伐，警政署、嘉義地檢署等單位為彌不滿的民意浪濤，從簡、從速的提起上訴；一審判決的嘉義地院也火速將案件專送到二審；李父為兒討公平而曾親自到台南出庭二審。豈料，李父等不到獨子遭刺身亡的最後公平判決，不堪長期積鬱，雖很能忍痛，但胃出血宿疾卻仍在昨天嚴重爆發。據李妻描述，李父因胃內出血、積血過多，在醫院吐血2次仍不止，後來陷入昏迷；聖瑪爾定醫院醫師表示，如果救回來也會變成植物人，李妻不捨丈夫再受折磨，最後忍痛放棄搶救，昨晚讓李父留一口氣，回到家中斷氣。