阿中部長來「嘉」玩2天　要去那裡玩好康、吃好料？

中央疫情指揮中心指揮官陳時中在藍、綠不斷熱情邀約下，今(5)、明（6）兩日終於來到嘉義縣、市﹔陳時中預計今(5)日下午自北部搭乘高鐵抵達嘉義站，明天中午離開嘉義﹔民眾也好奇有限的時間阿中部長到底要去哪邊玩好康、吃好料？
在後疫情時期，沈寂已久的經濟活動緩慢復甦﹔在嘉義縣長翁章梁、市長黃敏惠、嘉義市立委王美惠的熱約下，陳時中終於敲定二天一夜的嘉義行銷之旅。
嘉義縣政府說，對阿中部長來嘉義的行程安排，將在下午16:13抵達嘉義高鐵、16:15-16:30在嘉義高鐵站內迎接部長、17:00-18:00到布袋高跟鞋教堂的嘉有好市集、18:00-18:30布袋高跟鞋教堂旁堤防賞夕陽、19:00-20:30在太保市的縣長官邸與防疫有功人員餐敘、20:30-21:00夜遊故宮南院區﹔6日上午則到梅山鄉太平雲梯，品嚐阿里山高山茶，欣賞雲嘉南美景，逛太平老街，再到三元宮參拜，預計搭11：32分高鐵離開嘉義。
阿中部長5日晚間遊故宮園區後，隨後在嘉義市政府的安排搭乘嘉義市電動公車，於21:35抵達嘉義市中央噴水圓環文化路口，參訪文化夜市，黃敏惠市長將致贈KANO衣服給阿中部長，21:40開始振興嘉義市商圈文化路夜市吃好料，視察文化路特色商圈與攤商防疫狀況、22:00陳時中預定在文化路與民族路口上車返回嘉義縣住宿。
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