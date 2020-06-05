「鈔錢」部署！侯友宜推３倍券配套措施　商圈旅宿打８折

政院推振興3倍券，新北市長侯友宜今（5）日於防疫會議宣布，新北將推出「振興一路發（168）」配套措施，7月15日起不僅於各大商圈、夜市及觀光工廠推出2000多個抽獎獎項。此外，也於商圈、夜市及市場提供折扣，滿額再贈運動中心1小時健身券，其他還包括旅館8折優惠、運動中心買千送千、農會超市滿額抽獎、博物館門票1+1等，盼能「鈔錢部署」。侯友宜說，振興三倍券的配套，地方有責任促進消費、帶動買氣，希望「鈔錢部署」，不管是商圈、夜市、賣場、運動中心、百貨、旅館等，都有優惠折扣，帶動買氣，另鼓勵在地消費，憑發票抽2千個獎品；24商圈和旅館打8折，如是新北OK認證旅館每月逢8當晚房價再打8折，如8、18、28日，等於打64折，運動中心通出「買千送千」等。經濟發展局長何怡明指出，新北市配合3倍券使用期限，7月15日至12月31日串聯24個商圈（約500個商家）推出8折優惠，其他包括市場、夜市也皆提供不同優惠；觀光旅遊局推出3倍券發行1個半月內，凡至新北認證旅館（110家）即可享8折優惠，另於每月8日、18日、28日消費可再享8折；體育處於運動中心推出滿千送百，並提供2萬張1小時健身券、1張1年免費使用運動中心健身房VIP券作為商圈滿額贈及抽獎使用。此外，立委蔣萬安提到說三倍券不找零，認為是排窮；對此，侯友宜認為，或許大家的想法跟中央不盡相同，但希望政府發放前能聆聽不同聲音，降低民眾疑慮。