振興國旅到高雄透透氣　住宿、美食、藝術一次暢遊

國內新冠肺炎疫情趨緩，想一解旅遊癮的民眾不防到高雄走走，各大飯店祭出多樣促銷吸引旅人遊港都。





英迪格推出週末住房優惠、瘋狂蘭姆節、還有夏日沙灘小酒吧；和逸飯店用餐「買一送一」；晶英國際行館第三人入住免費、日本清酒「獺祭」有品鑑組合優惠；漢來「暑假超值住宿券」破天荒促銷買三送一。



▲ 和逸飯店高雄中山館30樓THE Roof餐廳推出用餐「買一送一」。（圖／記者陳美嘉攝）

英迪格酒店即日起到7月19日推出週末住房活動，透過酒店官網或APP預訂可享優惠，並加贈雙人早餐；頂摟Pier No.1高空酒吧打造成熱帶叢林，且以百加得蘭姆酒為基底，推出4杯瘋狂特調，有暢飲價。6月24日起酒店一樓戶外座位區成了「沙灘小酒吧」，布置了海灘傘、沙灘椅、白砂等，再加上專業調酒師的特調飲品，輕盈爽口又充滿夏日氣息。





和逸飯店高雄中山館推出用餐「買一送一」，30樓THE Roof餐廳6月30日前點 「8盎司美國頂級肋眼牛排」，再送第二客肋眼牛排或任選其他海陸主餐，包含5盎司巴拉圭菲力牛排、香烤日式辛甘味噌松阪豬、法式麥年魚排佐白酒鯷魚醬等；現場還有輕食沙拉吧供應多種美食，邊用餐還能欣賞餐廳270度的高空美景。



▲入住晶英國際行館還能暢遊金馬賓館當代美術館。（圖／記者陳美嘉攝）

晶英國際行館「好友三人行專案」獨享第三人免費入住優惠，6月加碼假日不加價，還能暢遊金馬賓館當代美術館，在繁華都心享受藝術療癒之旅；由日本旭酒造授權設立的海外首間「獺祭吧」，推出3杯組的品鑑套餐，有獺祭三割九分、獺祭二割三分、及獺祭燒酎。擁有港灣絕美高空夜景的「雲垂酒吧」則推出每周四雙人結伴首輪調酒買一送一的活動。





漢來大飯店推出「暑假超值住宿券」促銷買三送一，即日起至9月15日止使用，可入住10坪大的市景雙人房，含2客海港自助早餐、免費使用露天泳池和健身房，並贈高鐵左營站往返飯店的定時定點接駁服務。



