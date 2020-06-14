影／全國唯一蜜紅葡萄隧道　吃得到也能欣賞葡萄的美

▲埔心鄉農會打造全國唯一蜜紅葡萄隧道，串串葡萄紅、紫、綠相間，十分美麗，蜜紅葡萄帶著特殊的蜂蜜味，有「香水葡萄」之稱。（圖／記者陳雅芳攝）

埔心鄉「蜜紅葡萄」，口感多汁，還有帶有濃郁蜂蜜味道，樸鼻的清香，又有香水葡萄之稱，有人捨不得吃，置冰箱三周風味不減，深受消費者的喜愛，常賣到缺貨。埔心鄉農會在農會後方打造一條近百公尺的「蜜紅葡萄」隧道，吸引民眾到農會打卡拍照。

▲蜜紅葡萄皮薄多汁，且有淡淡的香水味，又名香水葡萄。（圖／記者陳雅芳攝）

埔心鄉農會總幹事張旗聞表示，埔心鄉種植葡萄面積約150公頃，埔心葡萄品種包括金蜜、金香與巨峰葡萄，特別打造這條「蜜紅葡萄」隧道，希望刺激觀光、帶動葡萄銷量，讓消費者不僅能吃到好吃的葡萄，還能欣賞葡萄的美。

▲埔心鄉農會在農會後方打造一條近百公尺的「蜜紅葡萄」隧道，吸引民眾到農會打卡拍照。（圖／記者陳雅芳攝）

埔心鄉全國葡萄評鑑一樣名列前茅，張旗聞說，埔心鄉內的溫室葡萄約2成，其他採露天栽種，露天葡萄最怕下雨，水分多就會裂果，尤其梅雨季節，如持續大雨，擔心會影響整體產量。

▲蜜紅葡萄與巨峰大不同，巨峰宛如紫鑽石，甜中帶酸風味最佳，蜜紅甜度高、有特殊香氣。（圖／記者陳雅芳攝）

張旗聞指出，巨峰葡萄眾所皆知，但蜜紅葡萄比較少人知道，蜜紅葡萄皮薄多汁，且有淡淡的香水味，又名香水葡萄，但種植不易，所以栽種面積不大；蜜紅葡萄與巨峰大不同，巨峰宛如紫鑽石，甜中帶酸風味最佳，蜜紅甜度高、有特殊香氣，蜜紅因早期較不怕寒流、後期怕熱，所以產期通常在巨峰之前，也因為產量少，價格比巨峰葡萄略高，蜜紅葡萄產季可到7月中旬。

埔心鄉葡萄故事館館長許增鏞指出，蜜紅葡萄，口感甜度更勝巨峰葡萄一籌，傳統農民認為蜜紅葡萄比巨峰葡萄難照顧，尤其套袋後可能影響果實著色均勻度，而且蜜紅葡葡不耐儲存，大多3、5天一定要趕緊吃完；蜜紅葡萄比較不帶酸味，水分也較多，有人說蜜紅葡萄帶著特殊的蜂蜜味，也有人說像麝香味，因此有人稱作「香水葡萄」。