民代反對廢除鄉鎮選舉　斗南連署譴責大開民主倒車

▲斗南鎮代會副主席黃景鴻（左3）發起的反對廢除鄉鎮選舉聲明簽名連署。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.06.05）

▲斗南鎮沈暉勛（左3）指官派首長無任期制，沒有選票的壓力，恐怕會遠遠不如民選首長的積極度。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.06.05）

斗南鎮民代表會副主席黃景鴻等數位鎮代和鎮長沈暉勛，針對有立委提議廢除鄉鎮市選舉，今（5）日上午共同簽名連署，聲明反對廢除鄉鎮市選舉改為官派，反對污名醜化地方，嚴正表達不得大開民主倒車。由斗南鎮代會副主席黃景鴻發起的反對廢除鄉鎮選舉聲明簽名連署，獲鎮代許良富、鄭秀尉、薛維甲、陳大華、張再固、沈為祺、林兆騰等共8位鎮代和鎮長沈暉勛簽名連署，嚴正表達反對意見，聲明譴責此項提議大開民主倒車，也把地方選舉污名化，質疑官派真的會消弭地方派系嗎？同時強調官派首長無法反應民意等4項訴求聲明。斗南鎮代會副主席黃景鴻表示，提議此項廢除案的立委指稱是為了消弭地方派系紛爭和弊端叢生，根本就是冠冕堂皇的藉口，把所有鄉鎮市民選人員通通污名化，難道上述的說法，在直轄市、縣市層級，就沒有發生嗎？否則是不是連直轄市、縣市，也通通改官派。斗南鎮沈暉勛則點出，由於官派首長無任期制，且有隨時調走的疑慮，對於地方建設的爭取，地方居民的期待，由於沒有選票的壓力，恐怕會遠遠不如民選首長的積極度，且民意根本無法反映到層峰，無疑不是大開民主倒車嗎？未簽名連署的斗南鎮代會主席陳麗蘭指出，她不是不認同此項反對廢除鄉鎮市選舉聲明，而是這次的反對力量微弱，容易鬧出笑話，如果結合臺灣鄉鎮市民代表會聯合總會長的北港代表會主席蔡咏鍀，雲林縣鄉鎮市代表會聯合會會長蘇慶璋等的串聯，雲林縣鄉鎮市的反對聲浪才有力量，才有效應。