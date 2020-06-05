三倍券「網購白名單」無列入身障團體　新北勞工局抱不平

政院推振興三倍券不適用網購，但新北市勞工局認為，包括喜憨兒、心路、育成、伊甸、愛盲、唐氏症等大型身障社福團體，主要是透過購物網進行銷售，實體店面反而較少，若排除適用三倍券並不公平；近日將發函經濟部，呼籲將身障社福團體網購通路納入白名單，才能讓身障弱勢團體真正受惠。經濟部日前宣布，目前暫時定調以正面表列方式，由文化部、教育部等提出「三類白名單」售票網，包括藝文展演、體育賽事，及旅遊，民眾在名列白名單的網站上消費，一律適用三倍券；只要不在上述「白名單」上的網購通路，透過網路消費，就統統禁用三倍券。勞工局長陳瑞嘉指出，新冠肺炎疫情衝擊經濟民生，連帶也使得身障社福團體生計大受影響，新北市日前才運用防疫基金300萬元，向庇護工場、小型作業所、原住民合作社採購愛心禮盒，市長侯友宜也期待三倍券能夠幫助弱勢團體度過難關。勞工局表示，身障社福團體網購通路是非常重要的虛擬店頭，但部份庇護工場受限於中央工廠型態，小作所亦無空間成立實體店面，若按照目前中央宣導的「實體消費」，民眾的振興買氣很難灌進弱勢者的口袋。因此特別呼籲經濟部應將身障社福團體網購通路，納入三倍券的網購「白名單」，讓民眾有機會透過網購消費送暖。勞工局也提到，配合三倍券上路，7月下旬將同步為新北庇護工場與視障按摩小棧，舉辦多場大型促銷活動及企業設攤，並配合三倍券兩種面額，規劃相應的促銷活動，方便市民朋友消費兼做公益。