顏清標換肝復原良好出院　呼籲大家好好照顧肝

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大甲鎮瀾宮董事長顏清標上個月因肝腫瘤及肝硬化，在高雄長庚醫院接受換肝手術，由高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆執刀，手術後復原良好，今(5)日辦理出院手續返家休養眾人夾道歡迎，顏清標父親顏懷喜極而泣，顏清標強調，會依照醫囑保養。顏清標表示，感謝高雄長庚醫院參與換肝的醫療團隊，大家非常辛苦他也分享自身經歷，說他多年來過於操勞，肝照顧不好，因此發出警訊，呼籲大家生活作息要正常，不要過度操勞，大家要好好照顧肝。