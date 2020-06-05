警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >地方

顏清標換肝復原良好出院　呼籲大家好好照顧肝

記者柳榮俊/台中報導-2020-06-05 15:38:55
▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標換肝手術復原良好，出院返家休養。(圖／柳榮俊翻攝2020.6.5)
大甲鎮瀾宮董事長顏清標上個月因肝腫瘤及肝硬化，在高雄長庚醫院接受換肝手術，由高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆執刀，手術後復原良好，今(5)日辦理出院手續返家休養眾人夾道歡迎，顏清標父親顏懷喜極而泣，顏清標強調，會依照醫囑保養。

顏清標表示，感謝高雄長庚醫院參與換肝的醫療團隊，大家非常辛苦他也分享自身經歷，說他多年來過於操勞，肝照顧不好，因此發出警訊，呼籲大家生活作息要正常，不要過度操勞，大家要好好照顧肝。

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀