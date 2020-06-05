影／創造產學雙贏　商用車龍頭捐贈最新車款供學校使用

▲國瑞汽車公司捐贈的實習車為現行最新商品，建國科大江金山校長表示，建國科大機械工程系先進車輛製造組學生將有更多學習大型商用車輛組裝及維修機會。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.05）

▲國瑞汽車協理小鹿野孝之表示，學校提供技職知識，企業界提供最新產品與設備，畢業學生可與社會無縫接軌，讓技職教育真正成為企業的強力後盾。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.05）

國內最大商用車製造廠商國瑞汽車公司今(5)日捐贈建國科技大學機械工程系先進車輛組2輛新型商用車及1組關鍵零組件，市價高達670萬元，此舉將有助於提升學生在商用車輛方面的實作能力。為加速校方對此最新商品的認識與了解順利運用於教學，國瑞汽車也將提供相關教學支援。此次捐贈的2輛商用車，HINO700 35噸的大型拖車頭及HINO300 7.5噸的卡車，都是最新環保法規EURO6歐規六期，有最新的柴油共軌TDCi引擎技術+DPF黑煙過濾器+SCR選擇性尿素催化還原轉化器，這些新車設備幫助學生進一步在實習課程中延伸技術、精進專業技能，讓理論與實務相結合，為台灣汽車産業培養出學用合一的專業人才。建國科大在107年投入6000多萬元經費擴充設備，將原本車輛維修學程擴大為先進車輛製造組，同時購入近40台國內外各重要品牌柴汽油、電動車輛及20多輛重型機車、一般機車等供學生實習之用；師生期盼能夠取得先進實習商用車輛，但因購置金額龐大，一直無法如願，今(5)日獲得國瑞汽車公司捐贈的2台最新式商用車及一組包含車頭/引擎/變速箱等關鍵零組件，總值670萬元，讓師生如獲至寶。國瑞汽車協理小鹿野孝之表示，身為人才需求的企業端，略盡棉薄之力，今天的捐贈，與其說是我們對技職教育的支持，不如說是一個技職教育的雙贏做法。學校提供技職知識，企業界提供最新產品與設備，結合理論與實務，讓技職教育與時俱進，畢業學生可與社會無縫接軌，讓技職教育真正成為企業的強力後盾。建國科大校長江金山指出，工欲善其事必先利其器，國瑞汽車公司捐贈金額龐大的商用實習車輛與零組件，讓該校機械工程系先進車輛製造組學生有更多學習大型商用車輛組裝及維修機會，該校一定會好好善用這批車輛及零組件，發揮到最大效益。他也期盼未來學校能夠與國瑞汽車簽訂產學合作，讓建國科大先進車輛製造組學生能夠到該企業實習或就業。