大安媽祖園區媽祖雕像　議員批先射箭再劃靶

針對大安媽祖文化園區興建媽祖雕像一案，市府以不符合法令規定為由，認定不需要辦理環境影響評估，議員李天生今(5)日質詢時批評，市府是「規避環評」、「先射箭再劃靶」，有意硬幹，要求議會暫緩審查本案，等環評報告出爐後再議。市府重新推出大安媽祖文化園區興建媽祖雕像案，引起建築、生態及社造界反彈，日前召開記者會要求辨理環境影響評估，不過市府以開發面積未達10公頃、建築高度未達120公尺為由，認為無需實施環評。李天生指出，園區北部為海水浴場，南方600公尺有紅樹林及白鷺鷥生態保護區，同時台灣地區颱風、地震頻繁，在海岸沙地上的興建超過69公尺的巨大建築物，嚴重影響生態環境，並有安全顧慮，理應辨理環評。他強調，辨理環評並非只有面積和高度，依環境影響評估法、地質敏感區及開發行為環境影響評估作業準則，有關遊樂、風景區開發及對環境有重大影響，應實施環境影響評估；此外70公尺以上建築也應辨理風洞測驗，台北市甚至降低標準為60公尺。李天生表示，市府規畫媽祖雕像69公尺，距離風洞測驗標準只差1公尺，根本是規避環評，市府不顧各界的反對，連前市長胡志強、林佳龍不敢踩的紅線，都置之不理，有意硬幹，將造成生態浩劫，違反憲法宗教平等原則。李天生調侃，市府只有在園區舉辦一場公聽會，為何不敢在市府辦理公聽會，聽聽環團和生態保護人士的意見，同時認為本案爭議眾多，要求議會委員會暫緩審查，等環評報告出爐後再議。