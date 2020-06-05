農村小童繪不繪即日開跑！首度開放「老頑童」參賽

▲由農委會舉辦的農村小童繪不繪比賽，即日起徵件，老人小孩歡迎參賽。（圖／農委會提供）

由農委會水保局主辦的「農村小童繪不繪，小童遊農村」繪畫比賽，即日起開始徵件！今年除了兒童組，首度開放65歲以上的銀髮族參賽，希望藉由紅顏白髮的「兒童組」與「老頑童組」 互相激盪創意，彩繪與「農村小童」暢遊農村的歡樂時光。水保局南投分局陳榮俊分局長指出，「農村小童」是農委會水保局超人氣吉祥物，各地農村有何特色產物及玩樂、吃住、伴手禮等，可愛的農村小童無所不知，是行銷台灣農村產物最佳代言人，圓潤可愛模樣，已圈了超多童粉。為此，水保局希望藉由可愛「農村小童」，讓更多兒童和長者認識台灣農村之美。今年舉辦的繪畫比賽，就以「農村小童」為主題，邀請全國幼稚園及國小學童，65歲以上老頑童，一起發揮創意，藉由彩筆分享與農村小童暢遊農村的歡樂時光，也讓農村之美躍上畫布。陳榮俊表示，繪畫比賽即日起徵件，規格以A3圖紙為主，幼稚園、學校團體或個人皆可報名，6月30日截止，請依報名組別填妥報名表，連同作品寄到康晴統合管理顧問有限公司(臺中市西屯區大信街60號7樓之1號)。繪畫比賽將分4組進行作品評選，其中「幼稚園、國小低年級組」、「彩繪老頑童組」以農村小童彩繪圖紙著色為主，「國小中、高年級組」、「自由創作老頑童組」則以「農村小童遊農村」為繪畫主題自由發揮創作。第一階段每個級組將選出優良作品20名，於7月10日公布入圍名單。第二階段自7月20日起至7月30日，將於網站開放人氣票選。預計8月5日公佈得獎名單，並於8月中旬在「麗寶OutLet Mall」舉行頒獎典禮，獲獎者當天將與「農村小童」共乘「麗寶天空之夢摩天輪」，享受歡樂之旅！詳情請上「農村小童」粉絲專頁或上網(https://reurl.cc/j7OGAn)查詢。