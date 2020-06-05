在地企業捐贈布口罩　一起防疫造福彰化學子

彰化市元祥金屬工業股份有限公司捐贈2,373個抗菌銅纖維布口罩、價值約95萬元，供彰化市22所國中小學校料理營養午餐使用，彰化縣長王惠美今（5）日特別前往頒贈感謝狀，感謝在地企業的愛心，讓學童在疫情期間可以安心享用午餐。
王惠美表示，謝謝元祥金屬公司張董事長的愛心回饋地方，捐贈抗菌銅纖維布口罩給彰化市的22所學校，讓孩子們在吃營養午餐能得到最好的保障。元祥公司過去都是從事金屬工作，不斷地精益求精，使用銅纖維來製成口罩，強化抗菌效果，期許元祥公司繼續立足台灣，放眼天下。
元祥金屬工業股份有限公司董事長張慶修說，全世界新冠肺炎這麼嚴重，公司剛好有開發抗菌銅纖維布口罩，希望藉由微薄之力可以為社會、為政府盡一份力量，因此捐贈布口罩讓學生沒有後顧之憂，不用為了新冠肺炎受到影響。
元祥公司業務經理張國哲指出，這次捐贈的布口罩，是運用抗菌銅纖維來製成紡織品，不但可清洗，且採兩用設計，除了可以當口罩套，平常也可以單獨當口罩使用。在疫情期間提供學校打菜人員使用，為午餐多一層保護，避免口沫成為病毒傳染媒介，學童吃得更安心。
王惠美也提醒大家，目前疫情雖已趨緩，但為防範疫情傳播，仍應做好個人防疫措施，無法保持社交距離時應佩戴口罩，並注意手部衛生，落實勤洗手，以確保自身及周遭親友的健康。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。