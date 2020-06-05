6月7日解封前夕　黃偉哲宣布台南防疫新政

媒體詢問

國內已54天無新冠肺炎本土新增病例，中央疫情指揮中心日前宣布自6月7日起，取消人流管制及藝文、餐飲、休閒活動場所的人數限制；台南市市長黃偉哲今（5）日公布台南版的防疫新生活相對應措施，大體上分為3大項，秉持滴水不露的態度，持續監測疫情最新變化，並辦理娛樂場所聯合稽查，保障市民健康。黃偉哲表示，首先實名制登記照例維持，民眾不管是洽公、廟會 、擺客宴席，或是參觀展覽或表演、參加集會活動或至娛樂場所消費時仍應配合實名（聯）制措施；前往醫療院所或長照機構探視親友需先預約，以免造成不便。第二項是為了確保民眾用餐不會被飛沫，或是懸浮微粒傳染，餐廳的隔板暫不拿下；第三項，搭乘大眾運輸工具不再強制戴口罩，但駕駛員及櫃台的服務人員，包括區公所、戶政事務所還有市府第一線櫃檯人員，仍須配戴口罩。黃偉哲強調，台南市政府會採取動態滾動式檢討，如發現可以逐漸撤封，就會撤除，詳細的情形會公布在台南市政府官網，也會放在市長的臉書，還有各局處的臉書，周知民眾。至於接下來的大型活動如端午龍舟賽及蘭展等，如何的因應；黃偉哲表示，台灣國際蘭展的部分，南市府目前積極與蘭協協調當中，至於6月25日即將開鑼的龍舟賽事，目前報名的組數已達99 組，有鑑於台南為全台獨一無二的夜間龍舟賽城市，仍將如期舉辦，基本上會朝向恢復一般展演活動及市集活動的方向進行。台南市政府衛生局指出，民眾前往醫療院所、長照機構時，除了配戴口罩外，也要配合該場所的陪病人數限制、量測體溫、手部清潔等防疫措施，口罩雖已開放部分通路供民眾自行購買，囤積口罩或哄抬價格仍是觸法行為；口罩實名制尚未退場，民眾仍可由實名制通路購買，無需擔心政府提供的口罩存量不足，建議保存個人所需兩週之用量，如有特殊情況請民眾遵循該單位最新防疫措施，並依中央疫情指揮中心公布之政策調整，如有相關問題可撥打防疫專線288-0180、633-3080洽詢。