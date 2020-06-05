罷韓最後衝刺　陳柏惟組「3Q南征隊」到高雄力挺罷韓

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▲▲台灣基進立委陳柏惟和滅火器樂團主唱楊大正所組成「3Q南征隊」，從位於高雄的台灣基進中央黨部出發車隊掃街。（圖／台灣基進提供）

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明天就是6月6日罷免高雄市長韓國瑜投票日，台灣基進立委陳柏惟和滅火器樂團主唱楊大正所組成「3Q南征隊」，從位於高雄的台灣基進中央黨部出發車隊掃街並高喊「國家有難匹夫有責」、大家一同守護民主，陳柏惟強調，這次罷免，就是要證明台灣和中國不同、台灣有民主制度陳柏惟也鼓勵無論支持或反對罷免的民眾都要出門投票，捍衛高雄的民主自由。「6月6號，回家投票！堅定罷韓！非韓不投！」罷韓前一天最後衝刺，台灣基進組成「3Q南征隊」，在台灣基進中央黨部發起《國家有難匹夫有責 陳柏惟南征隊車掃》活動，號召北漂回鄉高雄人，組成南征隊，守護家園、光復高雄。而罷韓四君子台灣基進張博洋、台南黨部主委李宗霖、嘉義黨部主委翁渙瑤，也一同加入掃街活動，共同呼籲大家堅定罷韓，非韓不投。陳柏惟表示，他選立委的時候，全台支持民眾到台中幫他助選，這次他也要來高雄「讚聲」陳柏惟提到，31年前「六四天安門事件」時，韓國瑜曾到中正紀念堂前抗議共產黨，31年後，他竟突然忘記這件事，「做市長的不敢對共產黨講話，對中國態度都閃爍其詞」。陳柏惟認為，韓國瑜自稱不在意罷韓活動，卻使出各種干預手段「國瑜機器動的很厲害」，呼籲高雄市民，若不想再忍受親中市長，明天罷免投票，一定要出來投票，「如果支持韓國瑜，也應該出來投票，展現支持意志」。陳柏惟強調，面對韓國瑜這種背信親中，破壞台灣民主制度的政客，罷韓不只是高雄人的事，畢竟「國家有難匹夫有責」，台灣的民主、應該由全體台灣人共同守護。出身高雄，長期在台北發展的滅火器樂團主唱楊大正指出，昨天開車回到高雄，就是為了回來投下罷免票，和所有高雄市民站在一起，把不適任的市長換掉，畢竟高雄沒有時間再空轉了楊大正也說一回高雄就接到電話，問他今天要不要上戰車，他認為沒有理由不要，所以說Yes,I Do！呼籲高雄鄉親一起出來投下罷免票，見證台灣的歷史。