罷韓最後衝刺　陳柏惟組「3Q南征隊」到高雄力挺罷韓

明天就是6月6日罷免高雄市長韓國瑜投票日，台灣基進立委陳柏惟和滅火器樂團主唱楊大正所組成「3Q南征隊」，從位於高雄的台灣基進中央黨部出發車隊掃街並高喊「國家有難匹夫有責」、大家一同守護民主，陳柏惟強調，這次罷免，就是要證明台灣和中國不同、台灣有民主制度﹔陳柏惟也鼓勵無論支持或反對罷免的民眾都要出門投票，捍衛高雄的民主自由。
「6月6號，回家投票！堅定罷韓！非韓不投！」罷韓前一天最後衝刺，台灣基進組成「3Q南征隊」，在台灣基進中央黨部發起《國家有難匹夫有責 陳柏惟南征隊車掃》活動，號召北漂回鄉高雄人，組成南征隊，守護家園、光復高雄。而罷韓四君子台灣基進張博洋、台南黨部主委李宗霖、嘉義黨部主委翁渙瑤，也一同加入掃街活動，共同呼籲大家堅定罷韓，非韓不投。
陳柏惟表示，他選立委的時候，全台支持民眾到台中幫他助選，這次他也要來高雄「讚聲」﹔陳柏惟提到，31年前「六四天安門事件」時，韓國瑜曾到中正紀念堂前抗議共產黨，31年後，他竟突然忘記這件事，「做市長的不敢對共產黨講話，對中國態度都閃爍其詞」。
陳柏惟認為，韓國瑜自稱不在意罷韓活動，卻使出各種干預手段「國瑜機器動的很厲害」，呼籲高雄市民，若不想再忍受親中市長，明天罷免投票，一定要出來投票，「如果支持韓國瑜，也應該出來投票，展現支持意志」。
陳柏惟強調，面對韓國瑜這種背信親中，破壞台灣民主制度的政客，罷韓不只是高雄人的事，畢竟「國家有難匹夫有責」，台灣的民主、應該由全體台灣人共同守護。
出身高雄，長期在台北發展的滅火器樂團主唱楊大正指出，昨天開車回到高雄，就是為了回來投下罷免票，和所有高雄市民站在一起，把不適任的市長換掉，畢竟高雄沒有時間再空轉了﹔楊大正也說一回高雄就接到電話，問他今天要不要上戰車，他認為沒有理由不要，所以說Yes,I Do！呼籲高雄鄉親一起出來投下罷免票，見證台灣的歷史。