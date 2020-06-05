影／國中教育會考成績出爐　彰化免試入學7月8日放榜

今年國中教育會考今（5）日公布成績，彰化縣有3名5A++和作文6級文的大滿貫考生

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員林市大同國中楊舒涵拿到5A++且作文成績6級分的滿級分，她說，為了不上課打瞌睡，將睡覺時間提早至晚間9點，睡至隔天凌晨2點半，才起床念書，這樣就能保持腦袋清醒去上課，身體也比較健康。

▲國中教育會考，員林市大同國中楊舒涵拿到5A++且作文成績6級分的滿級分。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.05）

考生和家長最關心的是彰化縣高中職校最低錄取級分，根據國中人員推估「穩上」分數，彰化高中31級分（總分119）、彰化女中32級分（總分120）、精誠中學25至26分級（總分113至114）、彰師附工24級分（總分112）、彰化高商25級分（總分113），彰化高商綜合高中科29級分（總分117） ，作文至少4級分。

大同國中今年國中會考成績優異，除了楊舒涵拿到5A++作文成績6級分滿級分成績外，另有廖涵光同學5A++作文5級分、曹晉豪5A++作文4級分，且三人都來自非資優班，卻表現優異，令人刮目相看。

楊舒涵說，曾看過韓劇「太陽的後裔」，對於劇中宋慧喬扮演的戰地醫師印象深刻，後來閱讀其他無國界醫生的相關報導，開始充滿嚮往，甚至決定追求，於是更奮發努力讀書，但也曾經讀到眼睛痛，睜不開來，老師要帶她去看醫生，她還以「沒空」拒絕，直到改變讀書習慣才改善，但也因禍得福，原本是單眼皮的她，竟然有雙眼皮了，是讀書意外的收穫。

▲大同國中楊舒涵（中）、廖涵光（右）、曹晉豪（左）3人都來自非資優班，卻表現優異，令人刮目相看。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.05）

楊舒涵說，今年作文題目「我想開設一家這樣的店」，她以「散播快樂的店」為題，似乎也引發評審共鳴，記者問，那妳最想跟大家分享的快樂是什麼？楊舒涵毫不考慮的說「當然是國中會考考滿分啊！」

教育處表示，彰化區每一序位區間人數約為100人，彰化區高級中等學校免試入學委員會109年6月17日在志願選填平台公布個人序位查詢，考生參考各高中職招生名額，可用帳號密碼查閱，選填適合自己的志願，以利錄取心目中理想的科系。

彰化區109學年度高級中等學校免試報名作業，國中應屆畢業生6月18日到22日向原就讀學校報名繳費，個別報名學生6月24日向免試入學承辦學校（員林農工）報名，今年免試入學7月8日放榜，10日向錄取學校報到。