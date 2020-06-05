金門著名景點「擎天廳」9日重新開放　每梯次限25人

隨著國內疫情趨緩，觀光市場逐漸復甦

，6月9日起從新對外開放

，

，金門著名景點、位於金防部軍事管制區內的「擎天廳」；不過每梯次僅開放20至25人入內參訪，且進入管制區需配合戴口罩、測體溫等基本防疫措施，並保持安全社交距離。位於太武山腹可容納上千人的擎天廳，因壯觀且渾然天成的景色，一直是遊客參訪的熱門景點，但因受新冠肺炎疫情影響，自今(109)年1月31日起暫停開放；因目前疫情逐漸趨緩，觀光人潮逐步回流，縣府各密閉空間景點已於6月1日起陸續對外開放，唯獨位處於軍事管制區內的著名景點「擎天廳」，礙於軍方規定各營區至6月底前仍禁止參訪。觀光處表示，擎天廳每年約有5萬多人次參訪，自暫停開放以來，是遊客詢問度最高的景點，因此積極與金防部及相關單會協調，希望能在完善的防疫配套措施下，重新開放參觀；經商討後已達成共識，自6月9日起，維持原時間及梯次採並有限度的開放，每梯次僅開放一台車輛(20-25人為限)入內參訪，仍需配合戴口罩、測體溫等基本防疫措施，並保持安全社交距離，後續將配合中央疫情指揮中心相關規定，適時研討7月1日起是否放寬限制。欲參訪的遊客，即日起可以電子郵件、郵寄或親送申請表至縣府之受理窗口預約，或以電話申請，由縣府人員代填寫申請表，詳情可致電 082-372462洽詢。