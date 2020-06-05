影／葡萄觀光果園有「吃葡萄長大的雞」　好吃又好玩

▲彰化縣長王惠美到大村鄉葡萄農賴昶睿的黑匠葡萄觀光果園參訪，歡迎民眾可把握葡萄產季到大村鄉採果和吃葡萄雞。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.05）

目前正值葡萄產季，台灣的葡萄有一半都是來自彰化，大村更是巨峰葡萄最早的產地，縣長王惠美今（5）日到大村鄉葡萄農賴昶睿的黑匠葡萄觀光果園參訪，王惠美說，今年葡萄品質好，尤其農民用草生栽培，農園裡還有吃葡萄長大的雞好吃又好玩，民眾可把握葡萄產季到大村鄉採果和吃葡萄雞。

▲目前正值葡萄產季，台灣的葡萄有一半都是來自彰化，大村更是巨峰葡萄最早的產地。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.05）

王惠美說，彰化為生產葡萄的大縣，全台葡萄種植面積約2,800公頃，彰化就占了約1,200公頃，約47%，尤其大村是露天葡萄栽培面積最多的鄉鎮，可說粒粒都非常甜美，夏果葡萄從母親節開始一直到7、8月。

這次參訪的峻茂黑匠葡萄果園賴昶睿老闆從父親一代開始就堅持不用除草劑，採用草生栽培，利用雞、鴨、鵝組成除草大軍，在葡萄園走動並吃雜草，同時也用葡萄餵養雞鴨，受到讓許多觀光客歡迎，賴老闆也自創葡萄雞料理，口味吃起來很不一樣，歡迎大家來買葡萄、摘葡萄、享用葡萄雞大餐，一起吃出健康、吃出快樂。

▲峻茂黑匠葡萄果園賴昶睿採用草生栽培，利用雞、鴨、鵝組成除草大軍，在葡萄園走動並吃雜草。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.05）

峻茂黑匠葡萄果園老闆賴昶睿說，他繼承父親產業，堅持父親理念不用除草劑，讓民眾可以吃的安全、衛生、健康。第一批生產期在5月1日就已經開始，一直到現在都還有，數量控管，產量有限。

賴昶睿葡萄果園種植約7分地，園區內採用草生栽培法，保持土壤的通透及含水量，果園排水好、病蟲害減少，葡萄的品質更好。園區內另外養鴨、雞，透過雞、鴨啄地和啄食雜草的移動特性，達到去除雜草的效果。

▲縣長王惠美在峻茂黑匠葡萄果園學習葡萄分級包裝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.05）

園區開放採果多年，遊客入園會摘下一串熟透的葡萄餵食，成為園區內另類餵食秀，好吃又好玩的「葡萄雞」體驗別有一番樂趣。另外，園主也有獨家私房菜色「葡萄雞」料理，獨家秘方讓葡萄與雞完美結合，推薦遊客除了採收葡萄，更可體驗農家料理。

農業處長邱奕志說，今年葡萄盛產，從3月的溫室葡萄價格可到每公斤200元，到現在露天的巨峰葡萄的價格也有到60到80元，且品質佳，民眾可把握機會採買。