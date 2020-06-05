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影／學騎機車擴大補助　雲嘉南再增2家機車駕訓班據點

記者洪佳伶/雲林報導-2020-06-05 20:50:00
▲嘉義區監理所人員今日到校園宣導交通安全及防禦駕駛課程及普通重型機車駕訓制度（機車駕訓班政策）。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.05）
新手駕駛自學騎乘機車技術危險高，經統計違規率達10.08%，相較經過機車駕訓班訓練者2.99%，高出7.09%，近年來隨著普通重型機車學、術考照題目難度大幅增加，為了提升駕駛安全及協助考生們順利考取駕照，日前機車駕訓班再增嘉義縣水上鄉「富邦駕訓班」、台南市永康區「成功駕訓班」開班授課。

嘉義區監理所科長王志忠表示，民眾學騎機車多數是由親友間找塊空地來教導練習，或在車水馬龍中汲取經驗，這只能學到初級的駕駛技術，但是交通安全法規、防禦駕駛觀念都無法學到精髓，造成機車事故死傷案件永遠是所有車種中的第一名；建議家長趁著今年有補助，扣除補助費用，每人最低僅須付1500元，把孩子們送到機車駕訓班接受完整、正規、專業的安全駕駛課程，確實能明顯提升安全的騎車觀念、技術及防禦駕駛技巧，守護終身用路安全。

管理科技士王柏力指出，今(109)年度擴大辦理機車駕訓補助計畫，每人補助1,300元，全國共補助1萬個名額，雲嘉南地區為 1,100 個名額，期限至11月30日止，不分國籍只要滿18歲，報名參加機車駕訓班駕駛訓練課程(包含10小時場地駕駛訓練、6小時學科:駕駛道德、道路交通管理法規、車輛構造及修護常識)，順利考取駕照後，皆可申請；轄區尚有雲林縣古坑鄉「永慶駕訓班」、四湖鄉「東泰駕訓班」、嘉義縣布袋鎮「新十全駕訓班」、台南地區永康區「大灣駕訓班」、仁德區「大台南駕訓班」、歸仁區「中山駕訓班」，開設機車駕訓課程，以後陸續還會有駕訓班加入。

▲全國共補助1萬個名額，雲嘉南地區為
▲全國共補助1萬個名額，雲嘉南地區為 1,100 個名額，期限至11月30日止。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.05）
 

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