影／學騎機車擴大補助　雲嘉南再增2家機車駕訓班據點

▲全國共補助1萬個名額，雲嘉南地區為 1,100 個名額，期限至11月30日止。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.05）

新手駕駛自學騎乘機車技術危險高，經統計違規率達10.08%，相較經過機車駕訓班訓練者2.99%，高出7.09%，近年來隨著普通重型機車學、術考照題目難度大幅增加，為了提升駕駛安全及協助考生們順利考取駕照，日前機車駕訓班再增嘉義縣水上鄉「富邦駕訓班」、台南市永康區「成功駕訓班」開班授課。嘉義區監理所科長王志忠表示，民眾學騎機車多數是由親友間找塊空地來教導練習，或在車水馬龍中汲取經驗，這只能學到初級的駕駛技術，但是交通安全法規、防禦駕駛觀念都無法學到精髓，造成機車事故死傷案件永遠是所有車種中的第一名；建議家長趁著今年有補助，扣除補助費用，每人最低僅須付1500元，把孩子們送到機車駕訓班接受完整、正規、專業的安全駕駛課程，確實能明顯提升安全的騎車觀念、技術及防禦駕駛技巧，守護終身用路安全。管理科技士王柏力指出，今(109)年度擴大辦理機車駕訓補助計畫，每人補助1,300元，全國共補助1萬個名額，雲嘉南地區為 1,100 個名額，期限至11月30日止，不分國籍只要滿18歲，報名參加機車駕訓班駕駛訓練課程(包含10小時場地駕駛訓練、6小時學科:駕駛道德、道路交通管理法規、車輛構造及修護常識)，順利考取駕照後，皆可申請；轄區尚有雲林縣古坑鄉「永慶駕訓班」、四湖鄉「東泰駕訓班」、嘉義縣布袋鎮「新十全駕訓班」、台南地區永康區「大灣駕訓班」、仁德區「大台南駕訓班」、歸仁區「中山駕訓班」，開設機車駕訓課程，以後陸續還會有駕訓班加入。