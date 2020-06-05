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阿中部長賞南院夜景　南院贈文創品請防疫團隊多休息

記者陳惲朋／嘉義報導-2020-06-05 22:51:40
▲故宮黃永泰副院長以欽定一甲第一名運動毛巾致贈阿中部長。(圖／記者陳惲朋翻攝）
新冠肺炎疫情影響到各行各業，故宮南院也順時鐘的受到波及而人車馬稀陳時中部長受邀來嘉義2天一夜的觀光代言行程，今(5)日晚上就住在南院對面，去年剛開幕，可以腑瞰南院美麗園區的長榮文苑酒店翁章梁縣長也安排阿中部長晚宴後，到南院園區走走，享受悠美的夜色。

阿中部長今天晚間，在嘉義縣長翁章梁及立委陳明文、蔡易餘、王美惠等人陪同，由故宮博物院黃永泰副院長親自接待，以「先入園，再入館」的概念，夜遊故宮南院幅員廣大的園區，在至美橋上賞月，看月光映照湖面的優美夜色。

故宮博物院以限定款的國寶文物-「犧尊」文創玩偶身上的圓點，喻為台灣疫情「0確診」的好兆頭；還挑選了「朕倦了」以及「本宮乏了」的文創眼罩，並在眾人拍手叫好聲中致贈阿中部長「欽定一甲第一名」的運動毛巾，同時希望防疫團隊能好好休息，多運動，保持身體健康。

故宮南院表示，美國的博物館部分會閉館到6月底，英國的博物館到8月才開放；由於衛福部的「超前部署」，觀眾們在保持社交距離的前提下，仍然可以來南院親近藝術。今年4月故宮南院臉書以一則「清明上河圖之-時中前‧時中後」爆紅，代表民眾認同且支持防疫政策。

黃永泰副院長指出，去年衛福部曾在南院辦理業務會報，當時陳時中部長就說故宮南院很美，要安排更多時間接觸藝術文化，身心才能健康；希望多勞於防疫的陳部長，上至美橋上賞皎潔明月，看月光映照湖面的優美夜色，而能放鬆心情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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