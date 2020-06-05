阿中部長賞南院夜景　南院贈文創品請防疫團隊多休息

新冠肺炎疫情影響到各行各業，故宮南院也順時鐘的受到波及而人車馬稀﹔陳時中部長受邀來嘉義2天一夜的觀光代言行程，今(5)日晚上就住在南院對面，去年剛開幕，可以腑瞰南院美麗園區的長榮文苑酒店﹔翁章梁縣長也安排阿中部長晚宴後，到南院園區走走，享受悠美的夜色。
阿中部長今天晚間，在嘉義縣長翁章梁及立委陳明文、蔡易餘、王美惠等人陪同，由故宮博物院黃永泰副院長親自接待，以「先入園，再入館」的概念，夜遊故宮南院幅員廣大的園區，在至美橋上賞月，看月光映照湖面的優美夜色。
故宮博物院以限定款的國寶文物-「犧尊」文創玩偶身上的圓點，喻為台灣疫情「0確診」的好兆頭；還挑選了「朕倦了」以及「本宮乏了」的文創眼罩，並在眾人拍手叫好聲中致贈阿中部長「欽定一甲第一名」的運動毛巾，同時希望防疫團隊能好好休息，多運動，保持身體健康。
故宮南院表示，美國的博物館部分會閉館到6月底，英國的博物館到8月才開放；由於衛福部的「超前部署」，觀眾們在保持社交距離的前提下，仍然可以來南院親近藝術。今年4月故宮南院臉書以一則「清明上河圖之-時中前‧時中後」爆紅，代表民眾認同且支持防疫政策。
黃永泰副院長指出，去年衛福部曾在南院辦理業務會報，當時陳時中部長就說故宮南院很美，要安排更多時間接觸藝術文化，身心才能健康；希望多勞於防疫的陳部長，上至美橋上賞皎潔明月，看月光映照湖面的優美夜色，而能放鬆心情。
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