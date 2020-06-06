鐵砧山「午時水紀念瓶」超搶手　觀旅局開放可網路預約

端午節腳步近，相傳端午的午時水有開運除穢功效，尤以大甲鐵砧山劍井的午時水，每年端午即見人潮湧現爭相汲取﹔今年臺中市政府觀旅局規劃系列體驗活動，免排隊可獲限量午時水紀念瓶外，還能參與立蛋、音樂饗宴等節慶活動，限額100名，16日開放網路預約。





國內疫情趨緩，迎接端午連假到來，臺中觀旅局全力拼觀光，針對大甲鐵砧山風景區推出線上推廣活動，邀請民眾端午連假暢遊鐵砧山，體驗「開運過端午」不一樣的節慶氛圍。



▲台中鐵砧山劍井的「午時水紀念瓶」超搶手，今年觀旅局開放可網路預約，免除排隊之苦。（圖／台中觀旅局提供）





觀旅局長林筱淇表示，鐵砧山是充滿歷史與人文風情的熱門景點，每逢端午節，鐵砧山劍井皆湧現人潮，搶領限量午時水紀念瓶。今年觀旅局服務升級，除了端午節當天，現場仍提供300瓶供民眾排隊領取外，特別規劃「開運過端午」體驗活動，16日上午8時開放網路預約，限額100名，參與者端午當天，除可獲午時水紀念瓶外，還能體驗立蛋、觀賞劍井傳奇故事為題材的劇場與音樂饗宴，享受不一樣的端午佳節。





此外，鐵砧山是一座小百岳，位於劍井旁的登山步道，去年完成整修煥然一新。林筱淇表示，不想在連假人擠人民眾，不妨利用平日安排兩天一夜海線輕旅行，上山休閒踏青後，還可以到附近的蔣公路美食商圈品嚐小鎮美食、大安濱海樂園踏浪與玩沙，晚上可入住通過臺中市「安心旅宿」認證的臺中在地特色旅宿，目前多家旅宿都有推出住宿優惠。





第二天行程建議安排至親子休閒的三寶、布英熊文化館，享受親子間的歡樂時光後，繼續前往外埔忘憂谷騎騁自行車紓解身心靈壓力，回程還能帶上伴手禮芋頭酥、手工餅乾，感受臺中海線的慢活步調。









