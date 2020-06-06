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鐵砧山「午時水紀念瓶」超搶手　觀旅局開放可網路預約

記者金武鳯/台中報導-2020-06-06 12:30:00
▲每年端午，前往台中鐵砧山劍井汲取午時水人潮湧現。（圖／台中觀旅局提供）

端午節腳步近，相傳端午的午時水有開運除穢功效，尤以大甲鐵砧山劍井的午時水，每年端午即見人潮湧現爭相汲取今年臺中市政府觀旅局規劃系列體驗活動，免排隊可獲限量午時水紀念瓶外，還能參與立蛋、音樂饗宴等節慶活動，限額100名，16日開放網路預約。

國內疫情趨緩，迎接端午連假到來，臺中觀旅局全力拼觀光，針對大甲鐵砧山風景區推出線上推廣活動，邀請民眾端午連假暢遊鐵砧山，體驗「開運過端午」不一樣的節慶氛圍。

▲台中鐵砧山劍井的「午時水紀念瓶」超搶手，今年觀旅局開放可網路預約，免除排隊之苦。（圖／台中觀旅局提供）
▲台中鐵砧山劍井的「午時水紀念瓶」超搶手，今年觀旅局開放可網路預約，免除排隊之苦。（圖／台中觀旅局提供）
 

觀旅局長林筱淇表示，鐵砧山是充滿歷史與人文風情的熱門景點，每逢端午節，鐵砧山劍井皆湧現人潮，搶領限量午時水紀念瓶。今年觀旅局服務升級，除了端午節當天，現場仍提供300瓶供民眾排隊領取外，特別規劃「開運過端午」體驗活動，16日上午8時開放網路預約，限額100名，參與者端午當天，除可獲午時水紀念瓶外，還能體驗立蛋、觀賞劍井傳奇故事為題材的劇場與音樂饗宴，享受不一樣的端午佳節。

此外，鐵砧山是一座小百岳，位於劍井旁的登山步道，去年完成整修煥然一新。林筱淇表示，不想在連假人擠人民眾，不妨利用平日安排兩天一夜海線輕旅行，上山休閒踏青後，還可以到附近的蔣公路美食商圈品嚐小鎮美食、大安濱海樂園踏浪與玩沙，晚上可入住通過臺中市「安心旅宿」認證的臺中在地特色旅宿，目前多家旅宿都有推出住宿優惠。

第二天行程建議安排至親子休閒的三寶、布英熊文化館，享受親子間的歡樂時光後，繼續前往外埔忘憂谷騎騁自行車紓解身心靈壓力，回程還能帶上伴手禮芋頭酥、手工餅乾，感受臺中海線的慢活步調。

 

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