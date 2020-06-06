增健康身體沒負擔　嘉大慶端陽力推蓬萊粽

▲育成臺農82號米的嘉義農業試驗分所吳永培博士。（圖／記者郭政隆攝影2020.6.6）

▲郭貴葉理事長（中）教導來賓一起包粽DIY同樂。（圖／記者郭政隆攝影2020.6.6）

傳統糯米粽容易引起腹脹不適，嘉義大學員生消費合作社為延續傳統民俗文化及推廣食農產品，6日上午在嘉大蘭潭合作社沁心湖畔舉辦「慶端陽暨食農產品推廣會」中，力推嘉義農業試驗分所育成的臺農82號美味米，並邀來賓一起以該米包粽歡慶端陽。臺農82號美味米為嘉義農業試驗分所吳永培博士團隊歷經11年育種有成，米粒外觀晶瑩剔透，粗蛋白質含量低(約4.5~5.5%)，口感優越之非糯性，推廣會中再搭配嘉大校友會理事長郭貴葉的包粽好手藝，推出全臺首創100%非糯米蓬萊鮮粽，該粽子不同於市面上傳統糯米粽，適合每位年長者或有腎臟病患者食用，既能快樂安心吃粽又能兼顧健康，不造成身體負擔，而這全臺首創「100%非糯米蓬萊鮮粽」，質感與口感近似日本越光米，軟中帶Q營養又好吃，能讓長輩能在端午節享用美味肉粽時，不會增加身體負擔。現場除了提供干貝蛋黃非糯米鮮粽外，另還提供有嘉大台南糯3號烹調的油飯給每位與會者品嚐，並邀請巧巧肉粽店長兼嘉大校友會郭貴葉理事長現場包粽示範，教導嘉大艾群校長及現場來賓一起包粽DIY同樂，共慶迎端陽；艾校長表示，嘉大去年成立食農產業菁英教研中心，多年來推動食安、食農及智慧農業，教師研發成果豐碩，期望藉由產官學界攜手合作，帶動臺灣農業經濟發展。嘉大農學院兼合作社理事主席林翰謙院長提到，嘉大合作社不斷推廣全臺優質農特產品與大家分享，除遠近馳名嘉大鮮奶及優格，去年百年校慶嘉大推出全臺第一批耐旱且優質的水稻新品種「嘉大台南1號香米」及「嘉大台南2號」，今年更推出由專業團隊指導，符合國家標準且檢驗合格，採集於嘉大社口實驗林場首推新品栗子蜜，以及農藝學系與臺南農業改良場合作培育的「嘉大台南糯3號」，各項農特產品皆經過品質認證與把關，絕對是安心購物的好選擇。