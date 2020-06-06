巧聖新秀選拔熱力登場　總獎金超過百萬

▲第五屆巧聖技藝新秀選拔，來自全國近300名職場新秀好手同場較勁。(圖／柳榮俊翻攝2020.6.6)

「魯班傳藝、青年匠秀」 第五屆巧聖技藝新秀選拔今(6)日在台灣大道市政大樓府前廣場盛大開幕，來自全國近300名職場新秀好手同場較勁，進行二天技藝創作大賽，總計11職類，獎金超過110萬元，市長盧秀燕出席為選手加油打氣，鼓勵青年學子學習一技之長，傳承工匠師精神。

盧秀燕表示，怎麼拼經濟？給魚吃，不如給釣竿，學習釣魚技術，勞動部、市府勞工局合作舉辦多場技藝競賽，期盼鼓勵更多青年能立志練就一技之長，深耕台中穩定就業。

勞工局長吳威志指出，今下午安排網紅林茉晶以美容美髮新秀見習生的角色，直播體驗競技活動、達人晚禮服走秀，並特別邀請木雕及漆作裝潢技藝的達人至現場表演，讓大家近距離觀賞師傅們的精彩絕活。麻辣鮮師謝祖武也將於明日上午現身比賽會場，一起PK競賽職類的技藝精髓，鎖定「渥克IN台中」臉書粉絲專頁觀賞直播。

勞工局表示，競賽項目分為木作、營建泥作、木雕、漆工藝、漆藝創作、裝潢木工、服裝創作、建築製圖與設計、自行車組裝、中式米食及美容美髮設計等11職類。各職類獎金分別為第1名2萬元、第2名1萬5,000元、第3名1萬元、佳作每名5,000元及入選1,000元獎金，獎金超過110萬元，將藉此發掘職場技藝新秀。