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金門海廢保麗龍減容貨櫃啟用　將有效減少船運費用支出

記者蔡若喬/金門報導-2020-06-06 17:10:00
▲減容貨櫃一年可替金門溶解近60噸的海廢保麗龍，方便後續運往台灣作再生處理。(圖/記者蔡若喬攝)
迎接一年一度的「世界海洋日」，金門縣環保局今(6)日上午在金沙狗嶼灣舉辦「浯居無塑、淨灘愛海」活動，同時舉行「海廢保麗龍現場減容貨櫃」啟用儀式，未來透過現地溶解，可大幅縮減海廢保麗龍運輸容積達九成，有效減少船運費用支出。

在金門各社區志工的共同見證下，縣長楊鎮浯與海洋委員會海洋保育署宋欣真副署長、環境保護署馬念和技監兼等中央官員的陪同下，由光寶科技所捐贈的海廢保麗龍減容櫃正式啟用，同時宣告金門堆積百餘公噸的海漂保麗龍，將有全新、環保、循環經濟的處理方式。

▲「全球首創」可現地溶解、大幅縮減海廢保麗龍運輸容積達九成的減容貨櫃，今天在金門啟用。(圖/記者蔡若喬攝)
▲「全球首創」可現地溶解、大幅縮減海廢保麗龍運輸容積達九成的減容貨櫃，今天在金門啟用。(圖/記者蔡若喬攝)
▲減容貨櫃係利用溶劑溶解原理將保麗龍溶解於溶劑中，可減少9成體積。(圖/記者蔡若喬攝)
▲減容貨櫃係利用溶劑溶解原理將保麗龍溶解於溶劑中，可減少9成體積。(圖/記者蔡若喬攝)
金門縣環保局長楊建立指出，近年來福建沿海與金門外海，海上養殖業者使用大型發泡保麗龍，漂流至金門海岸後造成嚴重問題。這幾年所清除累積的海廢保麗龍已逾100噸，重量不大但體積可觀，倘若運到台灣交付工廠處理，運費高過處理費，十分不經濟且造成縣府財政負擔。

光寶科技企業處長陳慶暈表示，減容貨櫃係利用溶劑溶解原理將保麗龍溶解於溶劑中，預估可減少9成體積及6成的船運費用。溶劑運往台灣透過混煉提取技術將塑膠分離，這些改質後的再生塑料可再製造成鍵盤與滑鼠產品，這是公私合作的一個循環經濟精彩典範

今天的淨灘活動，現場共清理1,430公斤垃圾；其中以保麗龍數量最多，重量830公斤；其次為寶特瓶，重量128公斤，活動清除成果豐碩，使海岸線恢復乾淨樣貌。

▲今天淨灘活動共清理1,430公斤垃圾。(圖/記者蔡若喬攝)
▲今天淨灘活動共清理1,430公斤垃圾。(圖/記者蔡若喬攝)
 

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