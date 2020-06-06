影／口罩大解封　原料成本居高不下　口罩調高價格

歷經4個月防疫作戰，中央疫情指揮中心將於7日宣布大解封，華新醫材公司提前一日於今（6）日9點重新打開觀光工廠大門，販售1000盒盒裝口罩，不到11點半就完售，華新董事長鄭永柱強調，目前整廠輸出概念已有歐洲與美國多家廠商洽談中，包括機台設備、技術等，都將輸出。
知名口罩廠華新醫材公司觀光工廠為疫情後首度開賣，許多家長都是為了兒童口罩而來﹔正在爭取殘障奧運國手資格的腦麻地板滾球選手陳銘哲也在姊姊陪同下來排隊，希望買到適合他的口罩，鄭永柱承諾贊助鑽石型口罩。
排第一位的是來自新竹的黃先生一家3口，今（6）日凌晨零時就在工廠門口等候；他說，目前兒童口罩還是很難買，尤其是孩子上幼兒園，每天都至少要用掉1個，所以今天是為了孩子來排隊，至於為何不用布口罩，黃先生表示，醫療級口罩防護性較高，家長當然會比較安心。
華新口罩觀光工廠在政府徵收口罩後，暫停營業4個多月，今天再度開張，凌晨就吸引來自各縣市民眾排隊，上午9時開始營業時，已經排了大批人潮，廠方派出員工發放號碼牌，上午11時45分發出最後第500號，每人限購1盒醫用平面與1盒他型口罩，今天有1千盒供選購。
排隊隊伍中還有一位正在爭取殘障奧運地板滾球國手資格的腦性麻痺患者陳銘哲，他在姊姊陳秀玉陪同下，今日凌晨3點一起從台北趕來排隊，排在第14、15號。陳秀玉表示，腦麻患者臉部表情大，經常嘴巴張開，實名制販售口罩，不是遮不到鼻子，就是擋不住嘴巴，也容易濕掉不能用，有時一天要用掉3、4個口罩。
疫情初期他從網路發現華新有特殊專利的鑽石型口罩，立體空間更大，想要購買卻因管制買不到，等了4個月終於等到重新開放，半夜就帶著銘哲來排隊；鄭永柱說，目前該廠除4成由國家徵收外，其餘產量供應觀光工廠、外銷與通路，但目前原料成本居高不下，通路鋪貨、運輸、人力成本都增加，口罩不得不調整價格。
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