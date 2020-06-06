影／國際學伴一起戲說「家鄉故事」體驗「掌中乾坤」

為提供偏鄉學子英語多元學習機會，教育部媒合國內外籍大學生，搭配本地大學生，透過每週視訊課程，運用英語分享各國文化，進行國際交流。今（6）日上午，廣興國小結合台灣傳統技藝推廣協會，為國際學伴們舉辦一場別具在地特色的「相見歡」活動。

▲廣興國小結合台灣傳統技藝推廣協會，為國際學伴們舉辦一場別具在地特色的「相見歡」活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.06）

相見歡活動進行，孩子以陶笛演奏台灣傳統民謠、操作土拈香布袋戲偶「演」出家鄉故事，也鼓勵孩子們透過英語分享操作戲偶的心得，並教導國際學伴以閩南語進行自我介紹，最後透過大型桌遊和國際學伴同樂，各組無不使出渾身解數，絞盡腦汁努力記住彰化「技藝」，緊盯特色字卡，深怕錯失得分機會，透過遊戲互動，不僅展現跨域交流和國際合作的教育精神，更培養多元文化與國際理解的核心素養。

▲教育部媒合國內外籍大學生，搭配本地大學生，透過每週視訊課程，運用英語分享各國文化，進行國際交流。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.06）

校長吳寶嘉指出，鄉下的孩子鮮少有機會能和外國人士接觸，透過臺大ICL國際學伴計畫，弭平城鄉孩子教育資源差距，運用視訊課程，讓偏鄉的孩子有機會認識不同國家的人文風情。

藝推協會楊玉如老師說，鄉土文化保存意識抬頭，在地文化價值不斷被強調與重視，孩子們能跨足勇氣，運用土拈香布袋戲偶，將家鄉「車鼓陣文化」呈現於國際學伴眼前，勇敢向世界發聲。

▲相見歡活動進行，孩子操作土拈香布袋戲偶「演」出家鄉故事，也鼓勵孩子們透過英語分享操作戲偶的心得。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.06）

來自印尼的大學伴理查，興奮地說到，我很喜歡每個禮拜和孩子一起學習，彼此分享著家鄉的美食、風景和歷史。今天相見歡的活動，看到孩子們用心準備的表演活動和小卡片，讓我非常感動和幸福。

來自日本的大學伴市川則說，廣興小學伴都很熱情，除了讓我們體驗戲偶操作外，更指導我們以閩南語進行自我介紹和上台分享。五甲林家羽說道，以前我很害怕開口說英文，但每個禮拜都有大哥哥大姊姊的陪伴，並鼓勵我勇敢用英語分享自己的想法，給了我很大的勇氣和信心。

▲相見歡活動將家鄉「車鼓陣文化」呈現於國際學伴眼前，勇敢向世界發聲。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.06）

五甲的蔣奕瑄開心說到，為了要感謝國際學伴每個禮拜的用心指導，我們利用課餘時間，一遍又一遍地練習，如何運用英語介紹家鄉特色，更透過戲偶和閩南語，帶著國際學伴一起體驗學習分享家鄉美好。