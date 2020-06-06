影／清聖宮「帝爺公」頒就學紓困金　國中小學230人受益

▲「帝爺公」為偏鄉學童辦理「紓困」，各校提報努力讀書的同學，由善德慈善會頒發就學紓困金，提昇學業成績及品格教育。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.06）

彰化縣社頭鄉清聖宮善德慈善會，為鼓勵學子用功向學，今（6）日頒發獎助學金給鄉內各國中小學學生，善德慈善會長周忠壽看到學生努力讀書並且拿到獎金說，「帝爺公」也為偏鄉學童辦理「紓困」，鄉長劉錦昌頒發獎學金說，就學紓困希望能讓學子更無後顧之憂努力讀書。

▲社頭鄉長劉錦昌頒發獎學金說，就學紓困希望能讓學子更無後顧之憂努力讀書。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.06）

為彰顯玄天上帝庇佑鄉里聖恩及鼓勵社頭鄉學子努力向學，社頭鄉清聖宮善德會今(6)日上午在清聖宮紫霄寶殿，舉辦社頭鄉國中小學成績優異獎助學金頒獎典禮，頒發共計23萬元獎學金給230名學子。

▲「帝爺公」特別指示辦理鄉內學子就學紓困方案，由各校提報努力讀書的同學，慈善會辦理「帝爺公」就學紓困金發放。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.06）

武郡山社頭清聖宮主要奉祀玄天上帝，由於帝爺庇佑到廣大信徒，因此信徒們也成立的善德會，本屆會長由周忠壽擔任，長年來對於弱勢團體相當照顧，舉辦法會的供品就是捐給公益團體，或分送給弱勢家庭等，因疫情的衝擊，今年第一次頒就學紓困金。

▲武郡山社頭清聖宮主要奉祀玄天上帝，由於帝爺庇佑到廣大信徒，因此信徒們也成立的善德會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.06）

周忠壽表示，頒發就學紓困金也是玄天上帝指示，因為現在經濟不景氣，又武漢肺炎疫情重創各行各業，「帝爺公」特別指示辦理鄉內學子就學紓困方案，由各校提報努力讀書的同學，慈善會辦理「帝爺公」就學紓困金發放，希望在廟方獎助學金的幫助下，希望提昇學子學業成績及品格教育。

清聖宮善德會發放了23萬元就學紓困金，分別給社頭國中、特殊教育學校、清水國小、社頭國小、舊社國小、崙雅國小、湳雅國小、朝興國小、橋頭國小等九所學校，共計有230名學子受惠，每人可獲得1000元就學紓困金。

▲清聖宮善德會舉辦社頭鄉國中小學成績優異獎助學金頒獎典禮，頒發給230名學子。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.06）

鄉長劉錦昌感謝清聖宮長年來對地方的付出，他說，頒發就學紓困金不僅是鼓勵，也是幫助孩子的父母親，還有清聖宮也很配合政府政策，原本今年要舉辦遶境祈福活動，因為遇到新冠肺炎防疫期，廟方也配合取消遶境祈福活動。